Vela, Invernale del Tigullio: grande lotta al vertice, nuova doppietta per Sease

Lavagna. Tramontana di intensità variabile, pari a sei nodi per la prima giornata e dieci per la seconda. Così si è aperta la terza manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio, con il preambolo dell’allenamento di sabato mattina realizzato con la collaborazione di Venti Sails

Nell’ORC A-B sabato affermazione per Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI) su To Be di Stefano Rusconi (YCI) e Spirit of Nerina di Federico Borromeo (YC Chiavari). Domenica si invertono le prime due posizioni per una classifica generale che vede To Be avanti di una lunghezza su Chestress3 e tre su Spirit of Nerina. Nell’ORC C Sease di Giacomo Loro Piana (YC Costa Smeralda) mette a segno altri due successi sempre davanti a Pomella J di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure) e Padawan di Donald Hart (LNI Sestri Ponente). Si allarga così il divario nella graduatoria generale, con Sease avanti di dieci lunghezze su Pomella J e dodici su Padawan.

Mary Star of the Sea firma sabato la prova nella classe Rating FIV con Bram Renier davanti a Ariarace di Azzimonti e Preda (LNI Rapallo) e Alegher..do di Enrico De Marchi (YC Chiavari). Domenica Ariarace vince davanti ad Alegher..do e Mary Star of the Sea. Un solo punto e mezzo divide proprio Azzimonti-Preda da Renier.

“Questo Invernale sembra destinato a decidersi sul traguardo dell’ultima prova – commenta Franco Noceti, organizzatore dell’evento – Non potevamo davvero chieder di meglio per questa speciale cinquantesima edizione”.

L’Invernale del Tigullio si chiuderà il week end del 14 e 15 Febbraio 2026. L’organizzazione è a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lavagna, con Venti Sails partner tecnico. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.