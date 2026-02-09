Valle Scrivia, presentato l’ospedale da campo dell’associazione alpini: “Siamo tutti Protezione Civile”

Genova. Presentato questa mattina alle classi quarte dell’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia di Ronco Scrivia l’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini, in occasione del progetto “Siamo tutti Protezione Civile”.

“Siamo tutti Protezione Civile” è un articolato percorso formativo rivolto agli studenti, dedicato alla conoscenza del sistema di Protezione Civile e al ruolo fondamentale svolto dai volontari nelle emergenze e nei grandi eventi che si svolge da gennaio ad aprile. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Associazione Nazionale Alpini (ANA) e Croce Rossa Italiana, prevede lezioni teoriche, attività pratiche e simulazioni operative che permetteranno agli studenti di confrontarsi direttamente con scenari realistici di soccorso e gestione delle emergenze.

Tra i momenti più significativi del progetto, la mattinata dedicata a una delle eccellenze del volontariato sanitario italiano: l’Ospedale da Campo ANA, impiegato in numerose emergenze nazionali e internazionali, che rappresenta un modello avanzato di sanità d’emergenza, capace di essere rapidamente allestito e reso operativo in contesti critici, calamità naturali e grandi eventi.

Gli studenti hanno avuto così l’opportunità di conoscere da vicino la struttura modulare dell’Ospedale da Campo, le sue funzioni sanitarie e logistiche e le modalità di montaggio, comprendendo il valore della preparazione, del lavoro di squadra e della professionalità dei volontari alpini. L’attività culminerà ad aprile in una giornata di simulazione operativa, durante la quale i partecipanti potranno applicare concretamente le competenze acquisite.

La presenza dell’Ospedale da Campo assume un significato ancora più rilevante in vista dell’Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Genova dall’8 al 10 maggio, durante la quale la struttura sanitaria dell’Associazione Nazionale Alpini sarà anch’essa operativa, a supporto della sicurezza e dell’assistenza sanitaria dei partecipanti.