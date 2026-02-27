Urbanistica, al via il primo bando per trovare i cinque componenti della Commissione locale paesaggio

Genova. Aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di 5 componenti della Commissione Locale per il Paesaggio: fino al 13 marzo ci sarà tempo per inviare il proprio curriculum.

“Per la prima volta – dichiara l’assessora all’Urbanistica – la selezione per i componenti della commissione locale Paesaggio avverrà attraverso un bando pubblico, nel massimo della trasparenza e dell’apertura alle professionalità interessate. La commissione svolge un ruolo fondamentale nella redazione di pareri tecnici e scientifici sul rilascio di provvedimenti in materia di beni paesaggistici e ambientali”.

La Commissione dura in carica cinque anni: le sedute della Commissione, in via ordinaria, si terranno con cadenza settimanale e si svolgeranno preferibilmente nella giornata di giovedì, dalle 8.30 fino a conclusione dei lavori. La partecipazione alla commissione per il paesaggio è a titolo gratuito.

La comparazione dei curricula verrà effettuata da un’apposita commissione utilizzando alcuni criteri tra cui: esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, attività di pianificazione e progettazione paesaggistica per Comuni della Liguria con riguardo sia alle aree costiere sia alle aree interne, la partecipazione attestata a corsi formativi in materia paesaggistica ed esperienze pregresse in commissioni locali del paesaggio.