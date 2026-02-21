Urbanistica, approvato aggiornamento del prezziario regionale delle opere

Genova. È stato approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, l’aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere edili per l’anno 2026, strumento fondamentale che definisce i costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni.

Per la redazione del documento Regione Liguria si avvale di un’apposita commissione istituzionale che opera durante tutto l’arco dell’anno, affiancata da una serie di sub-commissioni impegnate in un intenso lavoro tecnico basato sull’analisi dei dati e dei materiali. Fanno parte della commissione, oltre all’ente regionale, le amministrazioni locali attraverso Anci e una rappresentanza delle imprese edili e dei tecnici, in un’ottica di collaborazione e condivisione.

L’obiettivo è garantire, attraverso questo strumento, la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità dei costi dei lavori.

“Il prezzario regionale rappresenta uno strumento strategico e qualificante per la programmazione delle opere pubbliche in Liguria – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola –. È il risultato concreto di un anno di intenso lavoro tecnico, portato avanti mettendo al centro l’ascolto e la condivisione tra tutti i soggetti coinvolti. La Liguria è una delle poche Regioni che concorda ogni anno con imprese e associazioni di categoria i costi di materiali e attrezzature ed è oggi un modello a livello nazionale per quanto riguarda la metodologia di redazione. Nel 2026 puntiamo ad aprire numerosi cantieri, a partire da quelli di rigenerazione urbana fino all’edilizia residenziale e alle infrastrutture, su tutto il territorio regionale. Sarà quindi fondamentale disporre di un prezzario efficace, capace di supportare imprese e amministrazioni locali nella gestione delle risorse finanziarie”.

Tra le principali novità del prezzario 2026, oltre all’aggiornamento dei prezzi, figurano la revisione di alcune voci e l’introduzione di nuovi articoli relativi a: attrezzature per lavorazioni stradali, asfalti conformi al nuovo Decreto CAM strade e relative pose, impianti termici, ascensori e solai in lamiera grecata.

Sono stati inoltre aggiornati e ampliati i criteri per il calcolo dei costi dei lavori pubblici, in particolare per interventi urgenti o di rigenerazione urbana, ed è stato adeguato il costo della manodopera secondo le più recenti tabelle ministeriali.