In abbreviato

Una stanza di hotel alla Foce utilizzata come base di spaccio: condannati a 3 e 4 anni

Entrambi giovani, utilizzano un complice minorenne per le consegne. Nella stanza i carabinieri avevano trovato quasi 2 etti di cocaina

carabinieri notte auto generica

Genova. Utilizzavano la stanza di un hotel in corso Torino, nel quartiere della Foce come base di spaccio e un minorenne per le consegne agli acquirenti. Per questo due giovani di 18 e 23 anni sono stati condannati a 3 a 4 anni e 4 mesi in abbreviato

I due erano stati arrestati a luglio dai carabinieri. La segnalazione era partita da alcuni residenti che avevano notato uno strano via vai dall’albergo, a cui si accede con self check in. I militari della compagnia di Genova Centro avevano organizzato appostamenti e pedinamenti per ricostruire quanto accadeva.

E avevano scoperto che i clienti raggiungevano i pusher nell’hotel, facevano un cenno agli spacciatori affacciati e a quel punto il minorenne scendeva e consegnava la droga. Nella stanza avevano trovato 170 grammi di cocaina in pietra, 700 grammi di hashish e un vasetto pieno di resina di hashish e un po’ di marijuana.
Nel corso dell’operazione erano stati fermati anche due acquirenti, trovati con 30 grammi di polvere bianca. Il pm di turno, l’aggiunto Federico Manotti che aveva passato il fascicolo alla collega Gabriella Marino che aveva chiesto il giudizio immediato. Questa mattina il processo in abbreviato davanti al giudice Giorgio Morando

