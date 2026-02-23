Un secolo di vela a Quarto: incontro con il navigatore oceanico Franco Manzoli

Genova. Proseguono le celebrazioni per il Centenario (1926-2026) dell’Unione Sportiva Quarto, istituzione storica che rappresenta il cuore pulsante del mare nel levante genovese.

Sabato 28 febbraio, dalle ore 15,30, presso il Salone di rappresentanza dell’Associazione Sportiva, si terrà un incontro con il velista e navigatore oceanico Franco Manzoli, per unire il racconto delle grandi traversate in solitario alla storia di una società che ha formato generazioni di velisti.

Cento anni di storia e successi: la storia dell’U.S. Quarto Fondata nel 1926 nel cuore del quartiere che vide la partenza dei Mille, l’Unione Sportiva Quarto è da un secolo un punto di riferimento per lo sport ligure. Nata originariamente per promuovere il canottaggio e la vela, l’Associazione ha saputo mantenere viva la tradizione dei gozzi liguri e delle “jole” diventando una fucina di talenti.

La sua storia è scritta dai suoi atleti: dai pionieri del canottaggio a sedile fisso, fino ai moderni campioni della vela. Negli anni i colori dell’U.S. Quarto sono stati portati con onore in competizioni nazionali e internazionali, grazie a figure che hanno segnato il canottaggio come Filippo Falciola.

Il circolo ha anche segnato la storia della vela italiana grazie a figure indimenticabili e innovazioni tecniche come l’invenzione del GIOR-MAX. Proprio a Quarto infatti è nata la “deriva antesignana” dell’Optimist, il GIOR-MAX ideato insieme a Max Ziravello da Giorgio Audizio, olimpionico di Londra 1948 e di Helsinki 1952.

Su queste barche si sono formati nomi del calibro di Vittorio Porta e Beppe Barnao. Il palmarès del circolo vanta titoli prestigiosi, tra cui spicca l’oro europeo dei fratelli Bolens nella classe 470 a Kiel (1975) e i titoli mondiali Master 470 di Enrico Ciferri (1996 e 1997); senza dimenticare Domenico Mordini (oro olimpico), Roberto Di Salle, Stefano Garrè, Fabrizio Ferrari, G.B Belgrano, Carlo Massone, F. Risso, Paola Porta, Anna Barabino, Antonio Calleri (Fastnet 79) e altri che hanno rappresentato la storia della vela dell’Unione Sportiva Quarto.

La tradizione continua oggi con atleti come Stefan Griesmeyer, Campione Europeo classe Hobie Cat 16 nel 2021 a testimonianza di una vitalità agonistica che non si è mai spenta.

Ospite speciale per i festeggiamenti del secolo di storia del sodalizio, Franco Manzoli porterà la sua testimonianza di “marinaio totale”. Milanese di nascita ma cittadino del mare, Manzoli è celebre per l’impresa della OSTAR 2005, quando è divenuto il primo italiano a vincere in tempo reale la mitica transatlantica in solitario da Plymouth a Newport. A bordo di Cotonella, un trimarano di 40 piedi da lui stesso costruito, ha tagliato il traguardo in 17 giorni, 21 ore e 41 minuti, stabilendo il record di categoria. Manzoli ha inoltre partecipato a regate d’altura di livello internazionali, inclusa la Québec-Saint Malo nel 2008 al fianco di Giovanni Soldini.

Esperto progettista, Manzoli discuterà dell’importanza della preparazione del mezzo e della resistenza psicofisica necessaria per affrontare l’oceano. All’incontro parteciperanno Antonio Micillo Presidente Comitato Ligure CONI, Alessandro Pezzoli Presidente I Zona Fiv, Gianni Belgrano Presidente CCVV e comitato I Zona, Maurizio Buscemi Comitato I zona. Moderatrice della conferenza sarà la nota giornalista di settore Carla Anselmi.

L’evento si inserisce nel fitto calendario del Centenario della Sportiva di Quarto, volto a trasmettere i valori della solidarietà marinara e dell’eccellenza sportiva. Come dichiarato dalla dirigenza dell’Associazione: “Celebrare cento anni significa onorare chi ha solcato queste acque prima di noi, come Audizio o i Bolens, e guardare al futuro attraverso gli occhi di navigatori come Manzoli. Ogni regata, dalla più piccola alla più grande sfida oceanica, fa parte della nostra identità”.