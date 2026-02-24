“Un piccolo sommergibile due oceani. 1941”, la presentazione del romanzo al Galata

Genova. Domenica 1° marzo al Galata Museo del Mare si terrà la presentazione del libro “Un piccolo sommergibile due oceani. 1941” di Roberto Bajano (Ugo Mursia Editore). Per l’occasione, al termine dell’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a una visita guidata al Sommergibile Nazario Sauro a cura dell’autore. L’evento è previsto su due turni, uno mattutino alle ore 11.00 e uno pomeridiano alle ore 15.00.

L’incontro al Galata Museo del Mare sarà l’occasione per approfondire la genesi del libro, ripercorrere una pagina ancora poco raccontata della storia navale italiana e dialogare con l’autore in un luogo particolarmente significativo per il suo percorso professionale: Roberto Bajano ha infatti progettato e diretto i lavori di musealizzazione del sommergibile S-518 Nazario Sauro, oggi parte integrante dell’esposizione permanente del museo.

Nelle oltre 300 pagine di “Un piccolo sommergibile due oceani. 1941”, l’autore racconta una delle più improbabili ma straordinarie imprese navali della Seconda guerra mondiale: l’odissea del sommergibile italiano Perla, costretto nel 1941 a tentare l’impossibile per rientrare in patria dopo la caduta di Massaua (ultimo avamposto italiano nel Mar Rosso). Per salvarsi, il piccolo sommergibile dovrà circumnavigare l’Africa, attraversare due oceani, eludere presidi nemici, affrontare tempeste e avarie.

Protagonisti di questa storia vera sono il comandante Bruno Napp e l’equipaggio del Perla, insieme all’ufficiale di rotta Sandroni, uomini chiamati a trasformare una missione disperata in un’impresa destinata a entrare nella memoria collettiva. Il volume, attraverso una ricostruzione documentata e puntuale, restituisce così voce ai protagonisti di questa vicenda, valorizzandone le scelte, le responsabilità e il valore umano. Ad arricchire il volume, un inserto a colori consultabile tramite QR code con la struttura del sommergibile Perla, il percorso compiuto, mappe e immagini esclusive.