Rapporti

Tursi, l’assessora Lodi incontra l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash

L'incontro lunedì mattina

Genova. Lunedì mattina, a Palazzo Tursi, l’assessora al Welfare Cristina Lodi ha accolto, in rappresentanza della sindaca Silvia Salis e del Comune di Genova, l’ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Andrii Yurash.
Durante l’incontro sono emerse riflessioni condivise sull’importanza dell’accoglienza diffusa e sul contributo concreto offerto dal tessuto sociale locale -istituzioni, associazioni e cittadini – nel sostenere chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese a causa della guerra.
“Camminare accanto a chi ha conosciuto la sofferenza del conflitto, a chi è sopravvissuto e a chi continua a sperare nella pace e nella libertà per poter tornare a vivere nella propria terra: questo è l’impegno che come amministrazione vogliamo rinnovare ogni giorno”,  ha detto Lodi, ribadendo come la vocazione solidale della città non sia solo un principio, ma una pratica concreta fatta di servizi, relazioni e responsabilità condivise.
La riunione ha rappresentato un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti istituzionali e umani tra le due realtà, con l’obiettivo di consolidare iniziative comuni e mantenere vivo un dialogo che unisce diplomazia, cooperazione e attenzione sociale.
L’ambasciatore Andrii Yurash è stato accompagnato dalla terza segretaria dell’Ambasciata d’Ucraina a Roma, Vilena Kholiavytska, dal parroco e cappellano della comunità ucraina di Genova, padre Vitaliy Tarasenko e dal rappresentante dell’associazione Pokrova, Oleg Sahaydak.
