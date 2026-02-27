  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Strategico

Turismo, Genova punta sui giovani: siglato accordo tra Comune e Its Turismo Genova

Approvata la convenzione che porterà gli studenti della Academy negli uffici IAT e nei grandi eventi della città. Un ponte tra formazione e lavoro per innalzare la qualità dell'accoglienza

turisti

Genova. Il Comune di Genova e l’ITS Turismo Liguria uniscono le forze per formare i professionisti dell’accoglienza di domani. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e ai Progetti Europei, ha approvato lo schema di convenzione che permetterà agli studenti della Academy of tourism, culture and hospitality di svolgere attività sul campo presso gli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e di supportare l’organizzazione dei grandi eventi di promozione della “destinazione Genova”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo” e punta a creare una sinergia diretta tra il sistema formativo e il tessuto economico locale. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire agli studenti percorsi di alta formazione pratica in un mercato in costante crescita, dall’altro potenziare la capacità attrattiva della città attraverso servizi di accoglienza sempre più qualificati e moderni.

I ragazzi dell’ITS saranno impegnati non solo nel front-office cittadino, gestito direttamente dal Comune dal 2008, ma anche in attività di marketing territoriale a livello nazionale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico, enogastronomico e paesaggistico genovese.

2Questa collaborazione rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra città e dei nostri giovani – ha dichiarato l’assessora al Turismo- Integrando gli studenti all’interno dei nostri uffici IAT e nei processi di promozione del brand Genova, creiamo un ponte fondamentale tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. Vogliamo che la nostra accoglienza sia sempre più professionale e all’altezza delle sfide internazionali: formare competenze di alto livello sul territorio significa rendere Genova una destinazione ancora più competitiva, capace di gestire i flussi turistici con intelligenza e visione strategica”.

Il provvedimento, che non comporta oneri diretti per le casse dell’Ente, dà ora mandato agli uffici competenti per l’avvio operativo delle attività, segnando un passo avanti decisivo nelle politiche di sviluppo economico e turistico del capoluogo ligure.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.