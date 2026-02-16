Turismo, Genova punta sulla Francia: il Comune aderisce al progetto 10 Comuni 2026

Genova. Consolidare il posizionamento di Genova come destinazione turistica d’eccellenza per tutto l’anno e rafforzare il legame con il mercato francese, da sempre uno dei principali bacini di prossimità per la città: con questo obiettivo, la Giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e Commercio,Tiziana Beghin, ha approvato l’adesione al progetto “10 Comuni” per l’annualità 2026, rinnovando la collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza.

L’iniziativa, finanziata attraverso i proventi dell’imposta di soggiorno per un investimento complessivo di 36.600 euro, si inserisce nel quadro del “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria”. Il progetto trasforma la Camera di Commercio di Nizza in un vero e proprio “ufficio turistico” distaccato sul territorio francese, capace di veicolare l’immagine di Genova attraverso campagne di comunicazione mirate, azioni media, partecipazione a fiere di settore e attività di relazione istituzionale.

La strategia promozionale sarà infatti focalizzata su due eventi di portata mondiale: le celebrazioni per il ventennale del riconoscimento del sito UNESCO (le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli) e l’attesa mostra “Van Dyck l’Europeo”, che sarà ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo.