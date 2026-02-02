  • News24
Pericolo valanghe, dalle 21 di questa sera chiuso al traffico il tunnel di Tenda

Il tunnel sarà riaperto al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito, con il parere favorevole da parte della struttura tecnica francese competente

Genova. A causa del pericolo di valanghe sul versante francese – anche in considerazione delle nevicate significative previste nelle prossime ore – a partire dalle ore 21:00 di oggi, lunedì 2 febbraio, il tunnel di Tenda, sulla statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roya”, sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il provvedimento è adottato sulla base delle indicazioni degli organi tecnici francesi competenti in materia di rischio valanghe sul territorio oltreconfine e resterà in vigore fino a cessata necessità.

Il tunnel sarà riaperto al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito, con il parere favorevole da parte della struttura tecnica francese competente.

