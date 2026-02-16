Tunnel Fontanabuona, Pd: “Progetto avviato dal centrosinistra, basta propaganda da Bucci”

Genova. “In merito alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Liguria Marco Bucci sul Tunnel della Fontanabuona, riteniamo doveroso ristabilire la verità dei fatti sul progetto”. Così il segretario Pd Liguria Davide Natale, il responsabile Infrastrutture e trasporti della segreteria regionale PD Alessio Chiappe e il segretario del PD Tigullio Antonio Bertani.

“La progettazione ha preso avvio oltre dieci anni fa, durante la stagione amministrativa della giunta regionale di centrosinistra. Si tratta di un percorso lungo e complesso, frutto di un lavoro tecnico e politico avviato ben prima dell’attuale amministrazione”.

“È altrettanto importante ricordare che il finanziamento dell’opera è stato ottenuto grazie all’intervento determinante dell’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e del sottosegretario Roberto Traversi, nell’ambito del Governo Conte II”.

“Un risultato concreto, ottenuto grazie a un lavoro istituzionale serio e responsabile, che ha garantito le risorse necessarie per un’infrastruttura strategica per il territorio. Il Presidente Bucci invece di autocelebrarsi, farebbe meglio a concentrarsi sulle tante esigenze ancora senza risposta di cittadini e imprese della Valle Fontanabuona, che da tempo attendono attenzione concreta e interventi strutturali, e che troppo spesso sono stati dimenticati dalle Giunte regionali di centrodestra. La comunità della Fontanabuona merita fatti, non propaganda”, concludono.