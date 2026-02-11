  • News24
Tunnel della Val Fontanabuona, parte la conferenza dei servizi: progetto esecutivo entro aprile

Chiusa la fese delle osservazioni, si procede verso la definizione dell'opera prima di far partire le ruspe

Genova. Avviata la conferenza dei servizi che esaminerà e definirà il progetto per la realizzazione del Tunnel della val Fontanabuona, rendendolo quindi esecutivo e eseguibile. A comunicarlo il Mit, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che questa mattina ha ufficializzato questo passaggio, arrivato in a conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti coinvolti.

L’opera, come è noto, collegherà la A12 con la val Fontanabuona, nell’entroterra tra Tigullio e Val Bisagno, con una bretella che attraverserà tramite tunnel i monti che separano Rapallo ai comuni della vallata, più precisamente Moconesi. Il passaggio in conferenza dei servizi di fatto è l’ultimo prima di procedere con l’apertura dei cantieri e quindi con la realizzazione effettiva dell’opera.

Secondo quanto comunicato dal Mit, la calendarizzazione dei lavori della cds, prevede, salvo sorprese o intoppi, entro il 7 aprile la riunione formale conclusiva per prendere la determinazione sul progetto esecutivo, con già espletati i passaggi delle osservazioni tecniche da parte degli enti coinvolti.

I commenti

“Oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente avviato la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto definitivo del Tunnel della Val Fontanabuona. Ieri sono infatti scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Questo importante passaggio rappresenta l’ultima tappa autorizzativa necessaria per coordinare tutti gli Enti coinvolti, procedere all’approvazione finale e quindi arrivare alla realizzazione del progetto, attesa da anni dal territorio. La conclusione della procedura varia in relazione alle istanze pervenute dagli Enti partecipanti. Attualmente è stimata entro il prossimo aprile”.

