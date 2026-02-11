  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento

Si fingono carabinieri e raggirano un’anziana: sventata truffa da 30mila euro

A indagare sono stati gli agenti delle squadre mobili di Genova e Mantova e del commissariato di Rapallo

Polizia Savona auto polizia

Genova. Due uomini sono stati arrestati dopo avere messo a segno una truffa ai danni di un’anziana donna. A indagare sono stati gli agenti delle squadre mobili di Genova e Mantova e del commissariato di Rapallo.

I poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, e superate le campagne del cremonese ed entrati in territorio mantovano hanno segnalato ai colleghi di Mantova la presenza di un’auto con a bordo presunti truffatori. Gli agenti l’hanno intercettate e sono riusciti a ricostruire quanto accaduto, dall’adescamento della vittima fino all’arrivo davanti all’abitazione in cui i due sono poi entrati.

Stando a quanto ricostruito, i due truffatori hanno contattato la vittima fingendosi carabinieri e le hanno raccontato che, dopo un furto in una gioielleria di Mantova, avrebbero dovuto fare controlli a campione nelle case per verificare la presenza di oggetti rubati. 

La donna, rimanendo in contatto con il truffatore, aveva preparato in due cofanetti i gioielli per un valore di circa 30.000 euro e 1.100 euro, prelevati da un complice del finto carabiniere.

I due sono stati fermati poco distante dalla casa della donna e arrestati. I gioielli e il denaro sono stati riconsegnati.

Più informazioni
leggi anche
carabinieri
Misure
Allarme truffe: istituito un tavolo di coordinamento regionale
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.