Troppa Feldi per la CDM Futsal: il girone di ritorno si apre con una sconfitta per 7-1

Eboli. Il girone di ritorno della CDM Futsal inizia con una sconfitta fin troppo pesante nel punteggio finale, con la squadra genovese che, specialmente nel primo tempo, tiene bene il campo al cospetto di un avversario sicuramente più forte ed esperto, potendo anche recriminare con la buona sorte per la sfortunata carambola in occasione della prima rete subita e dei due pali colpiti. Ma andiamo con ordine.

I padroni di casa aprono le danze con Dal Cin, Venancio, Felipinho, Calderolli e Braga. Risponde mister Sorio, in panchina al posto dello squalificato De Jesus, con Politano, Ortisi, Murilo, Boutabouzi e il neo arrivato Miks Babris. La prima occasione del match è di marca CDM con Babris che al 4’ serve bene Ortisi ma Dal Cin è ben piazzato e para il tiro del Gallo di Augusta. Il capitano della CDM è protagonista sfortunato poco dopo: sul calcio d’angolo della Feldi, infatti, è sua la deviazione che mette il pallone alle spalle di Politano per il vantaggio dei padroni di casa.

La fortuna sembra proprio non voler sorridere alla CDM in questi primi minuti di gara: al 5’ Guga scaglia un gran destro che batte Dal Cin ma si stampa sull’incrocio dei pali, poi al 7’ Murilo ruba palla a Dal Cin all’altezza del centrocampo e calcia verso la porta sguarnita ma il suo tiro scheggia il palo e finisce sul fondo. Il raddoppio della Feldi porta la firma di Braga: punizione di Selucio che pesca il suo pivot al limite dell’area avversaria, girata e palla scagliata sotto la traversa per il 2-0 rossoblu. La replica della CDM passa dai piedi di Murilo e Guga, con il tiro in scivolata del numero 20 ribattuto da Dal Cin.

Al 16’ ci prova anche Babris che salta Felipinho, non trova un compagno da servire e allora se ne va in solitaria ma anche stavolta Dal Cin è attento e ribatte la conclusione del lettone. Il portiere della Feldi si ripete un attimo dopo sulla conclusione al volo di Murilo sull’angolo di Ortisi ma ad andare a segno sono ancora i padroni di casa, con Calderolli che chiude alla perfezione un triangolo largo con Lavrendi e deposita in rete la palla del 3-0. Un risultato forse un po’ troppo pesante per una CDM che ha tenuto bene il campo e che ha avuto l’unico demerito di non riuscire a sfruttare almeno un paio di ghiotte occasioni.

La ripresa si apre con il mancino, in girata, di Ortisi ma la palla viene deviata in angolo dall’intervento di Dal Cin che nega così la rete che avrebbe potuto riaprire subito i giochi. C’è subito lavoro anche per Politano che al 3’ deve intervenire sul destro al volo di Venancio. Al 4’ però la Feldi cala il poker grazie al calcio di rigore fischiato per il fallo in area di Baklanov su Braga. Dal dischetto va Venancio che spiazza il portiere della CDM e fa 4-0. Poco dopo arriva anche il 5-0 di Felipinho che ruba palla a Baklanov e poi batte Politano con un tocco morbido a eludere l’uscita del portiere. In meno di un minuto, l’operazione rimonta della CDM si trasforma in una mission impossible.

La formazione di mister Sorio però vuole almeno lasciare un segno sul match e allora ci prova Ugas, con un gran tiro di sinistro che però Dal Cin mette ancora in angolo. La Feldi però non perdona e al 7’ trova anche la rete del 6-0 con Echevarria, abile a inserirsi centralmente e battere Politano in scivolata. All’11’ arriva anche il secondo rigore di serata per la Feldi, fischiato per un tocco di mano di Ortisi. Stavolta lo batte Calderolli che non sbaglia e fa 7-0.

A 6’ dalla sirena mister Sorio opta per il portiere di movimento che frutta subito una conclusione velenosa di Ortisi dalla distanza e poi di Baklanov sulla respinta del portiere Glielmi. La palla però termina di poco sul fondo. Proprio nel finale arriva il 7-1 della CDM firmato dal nuovo arrivato Miks Babris. Azione che si sviluppa tutta sull’asse lettone: Baklanov lavora un buon pallone sulla sinistra, lo mette al centro per il connazionale che, sul secondo palo, insacca la rete che chiude i conti e impreziosisce un buon debutto con la prima rete in maglia CDM.

Il tabellino:

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Lavrendi, Glielmi, Calderolli, Braga, Echevarria, Lemos, Felipinho, Di Stanio, Selucio. All. Antonelli.

CDM FUTSAL: Juninho, Ortisi, Bevegni, Murilo, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso Baklanov, Ugas, Guga Scavino, Politano. All. Sorio.

ARBITRI: De Lorenzo di Brindisi e Lacalamita di Bari – CRONO: Romano di Nola.

RETI: 4.10pt Ortisi (aut.), 13.50pt Braga, 17.10pt Calderolli, 3.46st Venancio (rig.), 4.25st Felipinho, 7.33st Echevarria, 10.59st Calderolli (rig.), 19.12st Babris.

NOTE: Ammonito Politano al 9.50st.