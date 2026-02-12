Tribunale di Genova, Marco Zocco e Tiziana Paolillo verso la nomina a procuratori aggiunti

Genova. La Procura di Genova potrebbe avere presto, nel giro di qualche mese, due nuovi procuratori aggiunti, che andranno a coprire gli incarichi direttivi scoperti da parecchi mesi andando a colmare un vuoto di organico dopo che il procuratore aggiunto Francesco Pinto è diventato sostituto procuratore generale e il collega Vittorio Ranieri Miniati è andato in pensione.

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato infatti oggi di proporre al plenum all’unanimità come nuovi procuratori aggiunti Marco Zocco e Tiziana Paolillo.

Marco Zocco è attualmente sostituto procuratore del gruppo della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della procura di Genova. Tiziana Paolillo è procuratrice presso la Procura dei minori di del tribunale per i minorenni di Genova.

Per l’assegnazione dei nuovi incarichi occorrerà che le indicazioni della commissioni siano ratificate dalla votazione del plenum del Csm, indicativamente tra un paio di mesi.

Al momento l’unico procuratore aggiunto della Procura di Genova è Federico Manotti, che ha assunto il nuovo incarico a settembre.