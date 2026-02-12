  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nuovi incarichi

Tribunale di Genova, Marco Zocco e Tiziana Paolillo verso la nomina a procuratori aggiunti

La procuratrice dei minori e il sostituto procuratore della Dda sono stati indicati all'unanimità dalla quinta commissione del Csm. Ora si attende il voto del plenum

procura nono piano

Genova. La Procura di Genova potrebbe avere presto, nel giro di qualche mese, due nuovi procuratori aggiunti, che andranno a coprire gli incarichi direttivi scoperti da parecchi mesi andando a colmare un vuoto di organico dopo che il procuratore aggiunto Francesco Pinto è diventato sostituto procuratore generale e il collega Vittorio Ranieri Miniati è andato in pensione.

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato infatti oggi di proporre al plenum all’unanimità come nuovi procuratori aggiunti Marco Zocco e Tiziana Paolillo.

Marco Zocco è attualmente sostituto procuratore del gruppo della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della procura di Genova. Tiziana Paolillo è procuratrice presso la Procura dei minori di del tribunale per i minorenni di Genova.

Per l’assegnazione dei nuovi incarichi occorrerà che le indicazioni della commissioni siano ratificate dalla votazione del plenum del Csm, indicativamente tra un paio di mesi.

Al momento l’unico procuratore aggiunto della Procura di Genova è Federico Manotti, che ha assunto il nuovo incarico a settembre.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.