Treni, da oggi a fine marzo modifiche e cancellazioni: Brignole “dimezzata”

Genova. Scongiurato il taglio delle Frecce, con l’alzata di scudi della Regione Liguria, i pendolari della Liguria dovranno comunque fare i conti – da oggi e fino alla fine di marzo – con alcune modifiche e cancellazioni di treni legati ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria.

Da oggi a sabato 28 marzo sulle linee Genova-Torino, Genova-Milano, Genova-Arquata/Novi Ligure, Genova-Busalla, Genova-Acqui Terme e Genova-Ventimiglia alcuni treni regionali saranno cancellati tra le stazioni di Brignole e Principe o tra Brignole e Sampierdarena oppure vedranno modificati gli orari, anche con anticipi.

Nell’ambito di questa temporanea riorganizzazione alcuni treni saranno cancellati: come il regionale 12.039 con partenza da Busalla alle 11.50 e arrivo a Brignole alle 12.38, il regionale 12.306 in partenza da Brignole alle 6.15 e diretto a Savona.

Sempre da oggi, per i lavori di sestuplicamento dei binari, saranno momentaneamente dimezzati quelli utilizzabili presso la stazione Brignole. Quelli dal 9 al 13 saranno off limits.

Nello stesso periodo di tempo previste anche cancellazioni totali o parziali, o cambiamenti di orari, sulla tratta dei treni regionali Nervi-Brignole-Voltri. Per questo l’invito è a consultare l’orario di Trenitalia o chiamare il numero verde 800892021.