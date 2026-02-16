  • News24
Treni, da oggi a fine marzo modifiche e cancellazioni: Brignole “dimezzata”

Per gli interventi di sestuplicamento dei binari, per alcune settimane saranno utilizzabili solo quelli dall'1 all'8

lavori nodo ferroviario brignole treni

Genova. Scongiurato il taglio delle Frecce, con l’alzata di scudi della Regione Liguria, i pendolari della Liguria dovranno comunque fare i conti – da oggi e fino alla fine di marzo – con alcune modifiche e cancellazioni di treni legati ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria.

Da oggi a sabato 28 marzo sulle linee Genova-Torino, Genova-Milano, Genova-Arquata/Novi Ligure, Genova-Busalla, Genova-Acqui Terme e Genova-Ventimiglia alcuni treni regionali saranno cancellati tra le stazioni di Brignole e Principe o tra Brignole e Sampierdarena oppure vedranno modificati gli orari, anche con anticipi.

Nell’ambito di questa temporanea riorganizzazione alcuni treni saranno cancellati: come il regionale 12.039 con partenza da Busalla alle 11.50 e arrivo a Brignole alle 12.38, il regionale 12.306 in partenza da Brignole alle 6.15 e diretto a Savona.

Sempre da oggi, per i lavori di sestuplicamento dei binari, saranno momentaneamente dimezzati quelli utilizzabili presso la stazione Brignole. Quelli dal 9 al 13 saranno off limits.

Nello stesso periodo di tempo previste anche cancellazioni totali o parziali, o cambiamenti di orari, sulla tratta dei treni regionali Nervi-Brignole-Voltri. Per questo l’invito è a consultare l’orario di Trenitalia o chiamare il numero verde 800892021.

