Trasporto pubblico, dalla Regione 11,1 milioni in più alla Città metropolitana di Genova

Genova. Ammontano a oltre 159 milioni di euro le risorse che Regione Liguria, tramite la suddivisione del Fondo Nazionale Trasporti 2025, distribuirà alla Città metropolitana di Genova e alle Province di Spezia, Savona e Imperia.

Nel dettaglio, rispetto al 2024, i quattro enti avranno, nel complesso, oltre 16,8 milioni di euro in più. Alla Città metropolitana andranno oltre 107 milioni di euro con un incremento di 11,1 milioni rispetto al 2024, alla Provincia della Spezia 19,4 milioni con 2,2 milioni in più rispetto alla precedente ripartizione, oltre 17,8 milioni spetteranno alla Provincia di Savona con un più 1,8 milioni di euro e oltre 14,8 milioni a quella di Imperia con un positivo, rispetto al 2024, di 1,6 milioni di euro.

La giunta regionale ha infatti approvato i nuovi criteri di ripartizione sulla base di specifici indicatori oggettivi relativi al sistema del trasporto pubblico locale esistente in Liguria ricavati dall’Osservatorio nazionale Tpl, dal database regionale e dall’Istat. Tra questi: i chilometri di servizio effettuati, la durata effettiva delle corse, il numero dei posti complessivi disponibili per le corse effettuate, il numero dei bus ecologici a zero emissioni, la popolazione residente in ogni provincia secondo la distanza dal relativo capoluogo, l’esistenza di progetti di integrazione tariffaria e l’esistenza di progetti antievasione.

“Rispetto all’anno precedente le quattro province avranno oltre 16,8 milioni di euro in più a disposizione per sostenere le aziende e potenziare il servizio di trasporto pubblico locale a beneficio dell’utenza, ma anche dei propri stessi lavoratori – spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Dopo aver incontrato i rappresentanti delle province liguri, abbiamo lavorato a una ripartizione equa che garantirà risorse economiche senza precedenti storici a tutti i quattro territori interessati. Ciascuno avrà, infatti, un incremento rilevante rispetto al 2024 e ancor di più rispetto al 2023. Per fare ciò abbiamo preso come unità di misura indicatori oggettivi, dando priorità e maggior peso ai chilometri di servizio effettuato. Con questi 159 milioni di euro Regione Liguria dà un ulteriore segno tangibile del proprio impegno massimo in un settore fondamentale come quello del trasporto pubblico locale. Abbiamo fatto la nostra parte, ora ci aspettiamo che questi fondi siano ben impegnati affinché i cittadini possano avere risposte concrete”.

Intanto Bucci conferma l’impegno della Regione per la ricapitalizzazione di Amt e l’iniezione di risorse aggiuntive sul contratto di servizio, rispettivamente 40 milioni e 19 milioni secondo quanto comunicato da Tursi la settimana scorsa. Ma il governatore frena: “È una lettera riservata, sarà poi definita dal curatore nel momento in cui il Tribunale approva il piano di risanamento. Non sono io ad approvarlo. Fino ad allora non posso dare i numeri precisi. Comunque sono più alti di quelli che sono stati detti sui giornali”.