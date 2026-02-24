  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Paura

Trasferito al Gaslini il bambino caduto da scuola a Pietra ligure: ricoverato in rianimazione

E' vigile e cosciente: proseguono gli accertamenti clinici sul trauma cranico riportato dopo il volo di quasi quattro metri

Bambino di 9 anni cade da quattro metri

Pietra Ligure/Genova. Il bambino di 9 anni, che nella mattina odierna (24 febbraio) è precipitato da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa a Pietra Ligure, é arrivato in pronto soccorso all’ospedale Gaslini di Genova, é già stato visitato e trasferito nel reparto di rianimazione. É vigile e cosciente, ma sta proseguendo gli accertamenti in un ambiente protetto.

L’alunno, dopo un volo di circa quattro metri, ha riportato un trauma cranico e altri traumi sul resto del corpo

Il bambino in un primo momento era stato trasportato, in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le prime cure e gli accertamenti del caso. Al policlinico pietrese sono giunti anche il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e la dirigente scolastica per stare vicino al ragazzo e alla famiglia, in un momento così delicato.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine e sono infatti in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno svolto i rilievi e le analisi sul terrazzo dell’istituto scolastico: a cedere, provocando la caduta sarebbe stata la balaustra del balcone, sulla quale il bambino si era appoggiato.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.