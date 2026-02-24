Trasferito al Gaslini il bambino caduto da scuola a Pietra ligure: ricoverato in rianimazione

Pietra Ligure/Genova. Il bambino di 9 anni, che nella mattina odierna (24 febbraio) è precipitato da un terrazzino all’interno della scuola Papa Giovanni, in viale Europa a Pietra Ligure, é arrivato in pronto soccorso all’ospedale Gaslini di Genova, é già stato visitato e trasferito nel reparto di rianimazione. É vigile e cosciente, ma sta proseguendo gli accertamenti in un ambiente protetto.

L’alunno, dopo un volo di circa quattro metri, ha riportato un trauma cranico e altri traumi sul resto del corpo

Il bambino in un primo momento era stato trasportato, in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le prime cure e gli accertamenti del caso. Al policlinico pietrese sono giunti anche il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e la dirigente scolastica per stare vicino al ragazzo e alla famiglia, in un momento così delicato.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine e sono infatti in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno svolto i rilievi e le analisi sul terrazzo dell’istituto scolastico: a cedere, provocando la caduta sarebbe stata la balaustra del balcone, sulla quale il bambino si era appoggiato.