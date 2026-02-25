Tigullio, Aprica amplia l’offerta del ritiro ingombranti a domicilio

Tigullio. Aprica e i Comuni del Bacino del Tigullio ampliano l’offerta del servizio di ritiro degli ingombranti prevedendo nuove tipologie di oggetti che possono essere prenotati per il prelievo a domicilio.

L’obiettivo è facilitare il conferimento e garantire il corretto smaltimento degli oggetti di grandi dimensioni non più utilizzati. Oltre al ritiro già attivo di mobili, materassi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, le utenze domestiche possono ora richiedere anche il prelievo di pneumatici, cartone ingombrante, giocattoli, indumenti usati e piccoli quantitativi di inerti (frammenti derivati della costruzione di pavimenti o muri come mattoni, cemento, calce e piastrelle, ma non cartongesso).

Ogni tipologia prevede specifiche modalità e regole di ritiro: gli pneumatici possono essere prenotati una volta al mese fino a un massimo di due pezzi senza cerchione; il cartone può essere conferito per un minimo di tre elementi, con dimensioni comprese tra 50×50 cm e 2,5 metri e un peso totale non superiore ai 50 kg; per i giocattoli ingombranti è previsto il ritiro di un pezzo al mese e in fase di prenotazione si avrà la possibilità di scegliere se mandare l’oggetto al riuso perché in buono stato oppure destinarlo al centro di raccolta se rotto o in cattive condizioni; gli indumenti usati possono essere richiesti due volte l’anno – nei mesi di aprile e novembre tipicamente dedicati al cambio stagione – fino a quattro sacchi da 120 litri riempiti per due terzi; allo stesso modo, gli inerti possono essere ritirati ad aprile e novembre, una volta al mese, per quantitativi compresi tra due e cinque secchi da 25 litri, ciascuno con peso inferiore ai 40 kg.

In alternativa, ad eccezione degli pneumatici, tutti i rifiuti possono essere conferiti autonomamente presso i centri di raccolta per le utenze domestiche.

Gli indumenti usati restano conferibili anche negli appositi contenitori stradali o nei centri di raccolta. I giocattoli, se in buono stato, possono essere portati ai Centri del Riuso di bacino, che offrono la possibilità di recuperare oggetti ancora utilizzabili, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere comportamenti virtuosi nell’ottica dell’economia circolare.

Il servizio di prenotazione può essere effettuato digitalmente tramite il sito apricaspa.it o attraverso l’app PULIamo. Rimane attivo anche il numero verde 800 437 678.