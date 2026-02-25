Forza Italia, Thomas Tabbiani è il nuovo segretario genovese dei giovani del partito

Genova. Thomas Tabbiani è il nuovo segretario provinciale del movimento giovanile di Forza Italia per la provincia di Genova. Professionista proveniente dalla società civile, riceve gli auguri del segretario regionale di Forza Italia giovani, Davide Longordo: “Sono certo che saprà interpretare al meglio questo ruolo con passione, competenza e spirito di servizio. Thomas è una persona di comprovata esperienza, che ha già dimostrato il proprio valore sul campo. Sono sicuro che potrà fare bene e contribuire a far crescere ulteriormente la già grande famiglia di Forza Italia Giovani in Liguria”.

“Desidero ringraziare il segretario regionale dei giovani di Forza Italia Davide Longordo, il vicesegretario Giacomo Raffo e tutta la dirigenza di Forza Italia Giovani Liguria per la fiducia che mi è stata accordata. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di mettermi al servizio dei giovani del territorio” dice Tabbiani.

“Il mio primo impegno sarà quello di avvicinare i giovani alla politica attraverso un ascolto reale delle nuove generazioni, superando una partecipazione solo formale, e di investire nella formazione di una classe dirigente giovane fondata sulla competenza. In un contesto sempre più complesso, la politica ha bisogno di preparazione, serietà e capacità di trasformare le idee in proposte concrete”, conclude.