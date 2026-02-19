  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In serie

Tenta di rubare due borse nei dehors di altrettanti bar in centro: denunciato

Individuato grazie alle descrizioni delle vittime, ha anche provato a dare un nome falso ai poliziotti

Sedi istituzionali e palazzi del governo

Genova. La polizia ha denunciato un 23enne algerino per tentato furto aggravato e per false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna che ha raccontato di aver subito un tentativo di furto nel dehors di un bar di via Galata: un uomo che lei è riuscita a descrivere in dettaglio, aveva cercato di rubarle la borsa poggiata sotto il tavolo e poi era fuggito.

Subito dopo un’altra telefonata al 112 aveva descritto un tentativo di furto del tutto analogo in piazza Colombo. Il responsabile è stato rintracciato poco dopo in via xx settembre, mentre camminava a passo spedito seguito da un dipendente del bar in cui era avvenuto il furto. Sono tutt’ora al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di “Città sicura” poste nella zona, per verificare la dinamica di entrambi i fatti. L’uomo nel frattempo è stato fotosegnalato e denunciato perché aveva dato generalità diverse da quelle emerse dagli accertamenti.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.