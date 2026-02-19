Tenta di rubare due borse nei dehors di altrettanti bar in centro: denunciato

Genova. La polizia ha denunciato un 23enne algerino per tentato furto aggravato e per false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna che ha raccontato di aver subito un tentativo di furto nel dehors di un bar di via Galata: un uomo che lei è riuscita a descrivere in dettaglio, aveva cercato di rubarle la borsa poggiata sotto il tavolo e poi era fuggito.

Subito dopo un’altra telefonata al 112 aveva descritto un tentativo di furto del tutto analogo in piazza Colombo. Il responsabile è stato rintracciato poco dopo in via xx settembre, mentre camminava a passo spedito seguito da un dipendente del bar in cui era avvenuto il furto. Sono tutt’ora al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di “Città sicura” poste nella zona, per verificare la dinamica di entrambi i fatti. L’uomo nel frattempo è stato fotosegnalato e denunciato perché aveva dato generalità diverse da quelle emerse dagli accertamenti.