Il teatro Tiqu ringrazia i genovesi dopo il furto: “Un’ondata benefica ci ha travolto”

Genova. Il teatro Tiqu di piazzetta Cambiaso ringrazia i genovesi per la grande ondata di solidarietà manifestata dopo il furto che lo ha colpito la scorsa settimana.

Venerdì l‘associazione Sarabanda Circumnavigando, che da anni lo gestisce, ha organizzato un aperitivo di autofinanziamento molto partecipato, che ha consentito loro di recuperare quanto perso nel corso del furto.

“Un’onda benefica ci ha travolto lavando via quanto di brutto abbiamo subito – è il commento commosso dell’associazione – Un’ondata di solidarietà e vicinanza ha sorretto fino dalle fondamenta il teatro di quartiere offeso. Un flusso di persone ha invaso tutto lo spazio possibile. La Cultura non offende, non attacca, non si difende, si esprime attraverso altri linguaggi, molto più potenti, che oltre alle menti raggiungono i cuori. La Cultura è casa, è delle persone, unisce le persone, ci definisce, e qui lo abbiamo dimostrato”

Il teatro Tiqu ha subito il furto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. I ladri hanno forzato gli ingressi e sono entrati razziando le stanze e portando via 800 euro di incasso e un computer, lasciando i gestori amareggiati e delusi da un atto che ha colpito un presidio sociale e culturale del centro storico.

“Siamo tutti e tutte consapevoli che così si è leso un quartiere, una comunità – avevano detto a caldo dall’associazione – Di fronte a questo, come sempre, intendiamo rimboccarci le maniche per andare avanti con ancora più forza e convinzione. Ciò che ci e’ stato rubato lo ricompreremo, mentre la nostra comunità la cercheremo nella presenza e vicinanza, siamo un gruppo”.

Oggi lo stato d’animo è più fiducioso, anche grazie al grande supporto ricevuto: “Grazie a voi stiamo recuperando il torto subito. Siamo sentinelle e faremo in modo che questa ripartenza sia più forte e consapevole”.