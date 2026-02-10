Taekwondo, successo per il Meeting Giovanile: una festa per gli atleti più piccoli

Genova. Va in archivio la 29ª edizione del Meeting giovanile di taekwondo, evento dedicato ai più giovani praticanti della famosa disciplina coreana, nati tra il 2016 e il 2022. L’evento ha richiamato, come ogni anno, oltre 200 bambini, arrivati al PalaMaragliano di Genova per vivere una giornata in cui l’adrenalina dei primi contesti agonistici si sposa con la finalità educativa dello sport.

Una festa dello sport che ha visto gli atleti misurarsi in due differenti prove, combattimento senza contatto colpitore elettronico. Nella prima, i bambini si sono sfidati a colpi di tecniche complesse, spesso in volo, con gli arbitri a premiare le più spettacolari, mentre nella gara di colpitore elettronico è stata premiata basata la reattività, con i ragazzi chiamati a colpire un bersaglio nel minor tempo possibile, a seguito di uno stimolo sonoro.

“Da quasi trent’anni organizziamo questo evento perché crediamo molto nella propedeutica e nell’attività giovanile come fondamentale step di crescita dei futuri agonisti. Molti dei nostri campioni hanno iniziato proprio gareggiando al meeting e iniziando a gestire la tensione del contesto di gara, avvicinandosi per grado e sempre guidati dal divertimento a quello che poi è diventato il loro mondo una volta cresciuti. Le competenze che hanno allenato in questa gara sono ora parte integrante del loro bagaglio tecnico e li aiutano nel misurarsi ai livelli più alti” commenta il maestro Pietro Fugazza, organizzatore della manifestazione.

A livello di medagliere, prima la Scuola Genova padrona di casa, seconda la Marassi Taekwondo e terza la savonese Olimpia. Al quarto posto si classifica la Hunk Ki Kim, mentre è quinta la Polisportiva Virtus Sestri.