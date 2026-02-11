Svolta “green” nella vela: I Zona FIV al fianco di H2Boat nel progetto Sailing2Zero

Genova. Il futuro della vela è a zero emissioni e nasce dalla Liguria. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela (FIV) annuncia oggi un sostegno strategico all’iniziativa Sailing2Zero, un progetto innovativo sviluppato da H2Boat che mira a rivoluzionare la navigazione sostenibile mediante l’impiego dell’idrogeno. Questa collaborazione segna un punto di svolta nel connubio tra sport e tecnologia green.

Il cuore dell’iniziativa prevede uscite in mare sperimentali a bordo dell’imbarcazione-laboratorio “Nikyta”, un progetto che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto Nautico di Genova, con il prezioso supporto tecnico del Varazze Club Nautico. L’obiettivo è validare tecnologie a idrogeno (Fuel Cell e stoccaggio in idruri metallici) in un ambiente marino reale, promuovendo al contempo la formazione delle nuove generazioni di marinai e tecnici. L’accordo si inserisce perfettamente nel quadro delle nuove linee guida federali sulla sostenibilità, che mirano a ridurre l’impatto ambientale delle regate e a promuovere l’elettrificazione dei mezzi di supporto, come i gommoni assistenza.

Thomas Lamberti di H2Boat ha dichiarato: “L’utilizzo della nostra tecnologia Energy Pack a idrogeno in ambiente marino rappresenta una sfida vinta per l’abbattimento della CO2. Essere ‘green’ non è solo uno slogan, ma una pratica concreta in linea con le politiche di sostenibilità della FIV per la salvaguardia dell’ambiente marino. Con Sailing2Zero dimostriamo che navigare a emissioni zero è possibile e performante”.

“Questa collaborazione tra il mondo dello sport e quello industriale è fondamentale per lo sviluppo di tecnologie che rendano le regate e la vela sempre più sostenibilità – ha affermato Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I Zona FIV – Il Comitato ritiene che la sostenibilità ambientale sia un punto fondamentale, già previsto nel programma di sviluppo quadriennale. Ci muoviamo rapidamente e in linea con quanto raccomandato dalla Federazione Italiana Vela, per essere precursori di un cambiamento necessario”.

Nelle prossime settimane verranno rilasciati ulteriori dettagli sui primi test in mare della barca sperimentale e sui risultati ottenuti dagli studenti coinvolti, aprendo la strada a una nuova era per la nautica ligure.

H2Boat è un’azienda pioniera nello sviluppo di soluzioni energetiche basate sull’idrogeno per il settore nautico. Attraverso progetti di ricerca e sviluppo come Sailing2Zero, H2Boat lavora per portare a bordo delle imbarcazioni tecnologie a zero emissioni (Energy Pack), contribuendo attivamente alla decarbonizzazione del mare.

Il Comitato I Zona rappresenta la Federazione Italiana Vela in Liguria, coordinando l’attività dei circoli velici affiliati e promuovendo lo sport della vela a livello regionale. Impegnato nella formazione e nell’organizzazione di regate, il Comitato pone la sostenibilità ambientale al centro del proprio programma di sviluppo quadriennale.