Lieto fine per le ricerche del sub disperso sulla Haven, è tornato da solo a riva

Genova. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 ad Arenzano: un subacqueo, partito con un diving insieme ad altre persone per un’immersione al relitto della Haven, era dato per disperso.

Il timore era che l’uomo, un turista straniero di 50 anni, fosse stato colto da malore sott’acqua e potesse anche non riemergere più.

Sono subito scattate le ricerche: sul posto sono le squadre via mare dei vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso, le pattuglie della capitaneria di porto e i carabinieri. Presenti anche i sanitari del 118 e i militi della Croce Rossa di Arenzano.

La persona dispersa, però, è tornata da sola a riva. A quanto pare in buone condizioni di salute. Tanto che non ha avuto neppure bisogno di essere trasportata in ospedale.

È stata comunque l’ennesima emergenza scattata durante un’attività di immersione alla nave Haven. Appena lo scorso novembre un allarme simile aveva avuto tutt’altro esito: la discesa al relitto era costata la vita a un 29enne svizzero, Marc Heib. Sul caso la procura di Genova ha aperto un’inchiesta.