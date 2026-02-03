“Andiamo in Consiglio comunale”, al via il progetto per le scuole: coinvolti 900 studenti

Genova. Le porte di Palazzo Tursi tornano ad aprirsi per le giovani generazioni. È partita martedì l’edizione 2026 di “Andiamo in Consiglio comunale”, il progetto promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Genova finalizzayo ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni locali.

L’iniziativa, che si svilupperà fino a giugno, coinvolgerà quest’anno un totale di 900 studenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La novità di questa edizione riguarda l’ingresso strutturato degli alunni delle scuole superiori, per i quali sono stati studiati percorsi e lezioni più impegnativi e approfonditi, volti a sviscerare con maggiore complessità le procedure amministrative e le competenze degli organi comunali.

“Aprire le porte del Comune ai più giovani significa aprire la casa di tutti i genovesi al suo futuro – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – Grazie a iniziative come questa costruiamo un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni, offrendo loro l’occasione di conoscere da vicino i luoghi della democrazia, ma anche di esercitarla, sperimentando l’importanza del confronto, dell’ascolto e della partecipazione. Tra questi studenti ci sono i cittadini di oggi, ma forse anche gli amministratori di domani: ragazze e ragazzi che un giorno potrebbero sedere davvero in quest’aula. Per questo è fondamentale che sentano questo luogo come proprio, come uno spazio aperto in cui le idee contano e le parole possono trasformarsi in scelte concrete”.

“Crediamo fermamente che Palazzo Tursi debba essere percepito come la casa di tutti i genovesi, un palazzo aperto al dialogo e al confronto – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa – Come sosteneva e pensava Italo Calvino, una città non è fatta di pietre, ma di relazioni, e con questo progetto vogliamo che i nostri ragazzi costruiscano relazioni solide con le istituzioni. Investire sui giovani significa seminare speranza e gettare le basi per una cittadinanza consapevole, e collaborare con le scuole ci permette di formare i cittadini del futuro, capaci di abitare lo spazio pubblico con responsabilità e spirito critico. Vedere consiglieri di ogni schieramento unirsi per accogliere questi studenti è il segno più bello di una politica che sa diventare educazione”.

Questa mattina Palazzo Tursi ha accolto, per la visita inaugurale, un primo gruppo di 50 allievi delle classi 5^ A e 5^ B, scuola “XXV Aprile”, Istituto Comprensivo Borzoli e della classe 5^, Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza, affiancati dalle rispettive insegnanti.

A partire da oggi, ad accompagnare i ragazzi tra i tesori del Salone di Rappresentanza, l’Ufficio del Sindaco, le Sale Paganiniane, dove è custodito il leggendario violino di Niccolò Paganini, e la Maddalena penitente di Canova, oltre ai funzionari del Comune e della Presidenza del Consiglio comunale, saranno anche numerosi consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno dato la propria disponibilità a fare da guide d’eccezione, testimoniando un impegno corale nel trasmettere il valore della cittadinanza attiva.

Questa mattina, a fare da “Cicerone” è stato il consigliere Mario Caraffini. Il cuore dell’esperienza resta la “Sala Rossa” di Palazzo Albini. Qui i ragazzi, vestendo i panni di consiglieri e assessori, ogni martedì daranno vita ad una simulazione del “question time”, formulando interrogazioni a risposta immediata, proprio come accade nei lavori d’aula reali. Successivamente, gli studenti avranno l’opportunità di assistere dal vivo alla prima parte della seduta ufficiale del Consiglio comunale.