Iniziativa

“Andiamo in Consiglio comunale”, al via il progetto per le scuole: coinvolti 900 studenti

La novità di questa edizione riguarda l'ingresso strutturato degli alunni delle scuole superiori

Generico febbraio 2026

Genova. Le porte di Palazzo Tursi tornano ad aprirsi per le giovani generazioni. È partita martedì l’edizione 2026 di “Andiamo in Consiglio comunale”, il progetto promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Genova finalizzayo ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni locali.

L’iniziativa, che si svilupperà fino a giugno, coinvolgerà quest’anno un totale di 900 studenti provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La novità di questa edizione riguarda l’ingresso strutturato degli alunni delle scuole superiori, per i quali sono stati studiati percorsi e lezioni più impegnativi e approfonditi, volti a sviscerare con maggiore complessità le procedure amministrative e le competenze degli organi comunali.

“Aprire le porte del Comune ai più giovani significa aprire la casa di tutti i genovesi al suo futuro – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – Grazie a iniziative come questa costruiamo un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni, offrendo loro l’occasione di conoscere da vicino i luoghi della democrazia, ma anche di esercitarla, sperimentando l’importanza del confronto, dell’ascolto e della partecipazione. Tra questi studenti ci sono i cittadini di oggi, ma forse anche gli amministratori di domani: ragazze e ragazzi che un giorno potrebbero sedere davvero in quest’aula. Per questo è fondamentale che sentano questo luogo come proprio, come uno spazio aperto in cui le idee contano e le parole possono trasformarsi in scelte concrete”.

“Crediamo fermamente che Palazzo Tursi debba essere percepito come la casa di tutti i genovesi, un palazzo aperto al dialogo e al confronto – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa – Come sosteneva e pensava Italo Calvino, una città non è fatta di pietre, ma di relazioni, e con questo progetto vogliamo che i nostri ragazzi costruiscano relazioni solide con le istituzioni. Investire sui giovani significa seminare speranza e gettare le basi per una cittadinanza consapevole, e collaborare con le scuole ci permette di formare i cittadini del futuro, capaci di abitare lo spazio pubblico con responsabilità e spirito critico. Vedere consiglieri di ogni schieramento unirsi per accogliere questi studenti è il segno più bello di una politica che sa diventare educazione”.

Questa mattina Palazzo Tursi ha accolto, per la visita inaugurale, un primo gruppo di 50 allievi delle classi 5^ A e 5^ Bscuola “XXV Aprile”, Istituto Comprensivo Borzoli e della classe 5^, Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza, affiancati dalle rispettive insegnanti.

A partire da oggi, ad accompagnare i ragazzi tra i tesori del Salone di Rappresentanza, l’Ufficio del Sindaco, le Sale Paganiniane, dove è custodito il leggendario violino di Niccolò Paganini, e la Maddalena penitente di Canova, oltre ai funzionari del Comune e della Presidenza del Consiglio comunale, saranno anche numerosi consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno dato la propria disponibilità a fare da guide d’eccezione, testimoniando un impegno corale nel trasmettere il valore della cittadinanza attiva.

Questa mattina, a fare da “Cicerone” è stato il consigliere Mario Caraffini. Il cuore dell’esperienza resta la “Sala Rossa” di Palazzo Albini. Qui i ragazzi, vestendo i panni di consiglieri e assessori, ogni martedì daranno vita ad una simulazione del “question time”, formulando interrogazioni a risposta immediata, proprio come accade nei lavori d’aula reali. Successivamente, gli studenti avranno l’opportunità di assistere dal vivo alla prima parte della seduta ufficiale del Consiglio comunale.

