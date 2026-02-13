Studente di 13 anni investito davanti a scuola: automobilista si allontana senza allertare i soccorsi

Genova Poco dopo le 8 l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in Corso Galileo Galilei per un investimento di pedone. Un ragazzino di 13 anni, mentre attraversava la strada per recarsi a scuola, è stato investito da un’auto.

Stando a quanto riferito, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del giovane, si è allontanata senza allertare i soccorsi né tantomeno attenderli sul posto. Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il paziente è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Gaslini con dolore all’altezza di un femore e sospetto trauma lombare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la vicenda e avviare gli accertamenti per risalire all’auto allontanatasi.