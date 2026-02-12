  • News24
Stalking

Segue la ex sull’autobus, la fotografa e poi la minaccia: 46enne finisce in carcere

L'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma domenica scorsa lo ha violato scorgendo la donna sui mezzi pubblici

polizia

Genova. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia per avere violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna.

Il 46enne, cittadino marocchino, era sottoposto alla misura cautelare con il braccialetto elettronico, ma la scorsa domenica si è avvicinato all’ex compagna sull’autobus facendo scattare l’allarme del dispositivo. In quell’occasione l’aveva anche fotografata, inviandole le immagini correlate da messaggi minatori.

La volante del Commissariato Cornigliano è intervenuta trovando la donna visibilmente spaventata. Alla luce dei comportamenti violenti dell’uomo, gli agenti hanno avvisato l’autorità giudiziaria che, in breve tempo, ha sostituito la misura cautelare con quella più restrittiva della custodia in carcere. Il 46enne è stato rintracciato sul lavoro, arrestato e portato nel carcere di Marassi.

