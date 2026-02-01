Spaccio on the road, 17enne trovato con droga e bilancino nello zaino: arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 17enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti del Commissariato Sestri Ponente, transitando in via C. Goldoni, zona monitorata poiché frequentata da soggetti dediti al consumo di stupefacenti, hanno notato un gruppo di giovani che confabulavano fra loro e hanno proceduto al controllo.

Uno in particolare, il 17enne sopra citato, fin da subito si è mostrato infastidito e nervoso. Invitati a mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla, il giovane ha cercato di opporsi aprendo solo alcune cerniere. Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori hanno dunque approfondito il controllo rinvenendo all’interno dello zaino un rotolo di carta forno, un bilancino di precisione ed un pezzo di sostanza marrone, poi analizzata e risultata essere hashish di circa 31 grammi.

Immediatamente si è proceduto alla perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 3 panetti della stessa sostanza avvolti nel cellophane, per un peso complessivo di 300 grammi, oltreché un coltello la cui lama era ancora sporca di stupefacente. Il giovane è stato arrestato e affidato ad un centro di prima accoglienza a disposizione dell’autorità giudiziaria.