  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Beccato

Spaccio on the road, 17enne trovato con droga e bilancino nello zaino: arrestato

Durante un controllo della polizia, il giovane ha mostrato subito agitazione, cercando occultare la sostanza

polizia stato savona piazza popolo notte

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 17enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Gli agenti del Commissariato Sestri Ponente, transitando in via C. Goldoni, zona monitorata poiché frequentata da soggetti dediti al consumo di stupefacenti, hanno notato un gruppo di giovani che confabulavano fra loro e hanno proceduto al controllo.

Uno in particolare, il 17enne sopra citato, fin da subito si è mostrato infastidito e nervoso. Invitati a mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla, il giovane ha cercato di opporsi aprendo solo alcune cerniere. Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori hanno dunque approfondito il controllo rinvenendo all’interno dello zaino un rotolo di carta forno, un bilancino di precisione ed un pezzo di sostanza marrone, poi analizzata e risultata essere hashish di circa 31 grammi.

Immediatamente si è proceduto alla perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti 3 panetti della stessa sostanza avvolti nel cellophane, per un peso complessivo di 300 grammi, oltreché un coltello la cui lama era ancora sporca di stupefacente. Il giovane è stato arrestato e affidato ad un centro di prima accoglienza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.