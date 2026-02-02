  • News24
Operazione

Giro di spaccio da una stanza d’hotel, arrestato 52enne

Gli agenti sono entrati nella sua stanza e hanno trovato cannabis, cocaina e 11.500 euro in contanti

Genova. Usava la stanza di un albergo di Sampierdarena per portare avanti un giro di spaccio mentre era latitante.

L’uomo, un 52enne genovese, è stato scoperto dalla polizia durante un’operazione scattata dopo una serie di controlli.

Sabato pomeriggio gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno raggiunto l’hotel, in via Imbriani, e hanno individuato tra gli ospiti un uomo già noto alle forze di polizia poiché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione.

Gli agenti sono entrati nella sua stanza e hanno trovato tre grammi di cannabis, 17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltellino, materiale da confezionamento e 11.500 euro in contanti.

L’uomo doveva scontare la pena di un anno e sei mesi, ed è stato immediatamente arrestato e portato a Marassi, in attesa di convalida.

