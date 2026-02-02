Giro di spaccio da una stanza d’hotel, arrestato 52enne

Genova. Usava la stanza di un albergo di Sampierdarena per portare avanti un giro di spaccio mentre era latitante.

L’uomo, un 52enne genovese, è stato scoperto dalla polizia durante un’operazione scattata dopo una serie di controlli.

Sabato pomeriggio gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno raggiunto l’hotel, in via Imbriani, e hanno individuato tra gli ospiti un uomo già noto alle forze di polizia poiché destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione.

Gli agenti sono entrati nella sua stanza e hanno trovato tre grammi di cannabis, 17 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltellino, materiale da confezionamento e 11.500 euro in contanti.

L’uomo doveva scontare la pena di un anno e sei mesi, ed è stato immediatamente arrestato e portato a Marassi, in attesa di convalida.