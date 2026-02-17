Sicurezza, ennesima spaccata in un negozio: ma questa volta il ladro viene arrestato in flagrante

Genova. Spaccata, ennesima, ai danni di un negozio a Genova. Questa volta l’esercizio commerciale preso di mira per un blitz non si trovava in centro città ma nel quartiere di Sampierdarena. Venerdì notte un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato il furto ma è stato a rrestato in flagrante dalla polizia locale.

A intervenire sono stati gli agenti in servizio nel centro storico. Uno dei colleghi addetto alle telecamere di videosorveglianza ha notato il malvivente a una fermata dell’autobus in via Gramsci. Conoscendolo come dedito a furti del genere ha allertato gli agenti che lo hanno seguito.

Il 32enne è sceso dall’autobus e si è diretto verso un ristorante di sushi. Utilizzando una spranga di ferro ha forzato la porta del locale, ha puntato subito un salvadanaio e 15 bottiglie di alcolici, messe in un borsone.

Gli agenti lo aspettavano all’esterno, fuori dall’uscita di sicurezza sul retro. Il ladro è stato fermato dopo un centinaio di metri e arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Su richiesta del pm, l’arresto è stato convalidato dal giudice che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

L’ennesima spaccata, e l’ennesimo arresto

carabinieri, polizia locale e polizia di Stato hanno proceduto con altri arresti di persone coinvolte in furti con spaccata ai danni di negozi. Nei giorni scorsiai danni di negozi.

L’identikit di questo tipo di criminali è una costante: spesso di origine italiana, tra i 20 e i 40 anni, senza fissa dimora, molto spesso in cerca di denaro o materiale da rivendere facilmente per pagarsi dosi di droga, soprattutto crack.

recidive. Come ha spiegato nei giorni scorsi in consiglio comunale l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi , si tratta anche di persone

Alcuni degli arrestati sono stati rilasciati dopo pochi giorni o poche ore di detenzione. Trattandosi di italiani non possono essere destinatari di decreti di espulsione e anche in caso di irregolari questi non vengono facilmente applicati.

Gran parte di questi ladri, che finiscono in manette o in carcere per bottini da poche decine di euro, tornano a reiterare il delitto perché dipendenti dagli stupefacenti.

Sicurezza, la sindaca Salis chiede vigilanza rafforzata nelle zone a rischio