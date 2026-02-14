  • News24
Rintracciati

Spaccata in via San Vincenzo, carabinieri arrestano due uomini: hanno sfondato la vetrina a calci

Sono in corso le verifiche per capire se i due sono responsabili anche di altri furti avvenuti in questi mesi

Genova. Dopo la “spaccata” dei giorni scorsi in via San Vincenzo, i carabinieri, dopo accurate ma rapide indagini, hanno arrestato due uomini, di 30 e 47 anni anni, ritenuti responsabili del furto che aveva visto l’asportazione di prodotti e denaro contante fino a 1700 euro.

I militari hanno subito avviato delle mirate indagini e, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a identificare i due che, dopo aver infranto la vetrina del negozio prendendola a calci, si erano introdotti al suo interno per effettuare il furto.

I soggetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati rintracciati nel centro storico nel corso della notte dai Carabinieri, i quali stanno ora verificando se gli uomini siano responsabili di altri furti avvenuti nella zona. Al termine delle formalità di rito, i fermati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Genova Marassi.

