Ancora una spaccata in centro, bar in piazza Dante preso di mira dai ladri

Genova. Ancora una spaccata in un locale del centro dopo quella in via Ceccardi, nella profumeria Sbraccia, e quella del vicino negozio di sigarette elettroniche. Mercoledì mattina i titolari della Nuova Bottega del Caffè, all’apertura, hanno trovato una delle vetrine distrutte e gli interni nel caos.

Dell’accaduto è stata informata la polizia, che sta cercando di capire se questo episodio sia in qualche modo collegato a quelli avvenuti nei giorni scorsi: “Non sappiamo ancora con esattezza quanto sia stato sottratto – spiega il titolare del bar – ma questa zona, nonostante la vicinanza con la Regione Liguria, dopo le 19 di sera è abbandonata a se stessa. Non ci stupisce che sia accaduto anche a noi, visti i precedenti episodi”.

Del tema si è parlato anche in consiglio comunale, con l’assessora alla Sicurezza Urbana e alla Polizia locale Arianna Viscogliosi che ha annunciato un incontro con i commercianti a stretto giro insieme all’assessora al Commercio Tiziana Beghin.

“Ho richiesto alla prefettura di inserire il tema dei furti e del degrado in quell’area all’ordine del giorno della prossima riunione del comitato per l’ordine pubblico e sicurezza”, ha poi aggiunto.

I negozianti della zona del centro da tempo denunciano una situazione rischiosa soprattutto nelle ore serali, sottolineando come il fenomeno delle spaccate e dei furti – che spesso ricadono sulle spalle dei gestori per la riparazione del danno più che per il bottino – dal centro storico si sia spostato verso quello commerciale cittadino. Il sospetto è che si tratti di persone in cerca di denaro contante o oggetti da rivendere facilmente, più che di una vera e propri banda. Dalle telecamere di sicurezza della zona potrebbero, forse, arrivare risposte utili a risalire ai responsabili.