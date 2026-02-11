  • News24
Ancora una spaccata in centro, bar in piazza Dante preso di mira dai ladri

"Questa zona, nonostante la vicinanza con la Regione Liguria, dopo le 19 di sera è abbandonata a se stessa. Non ci stupisce che sia accaduto anche a noi"

Generico febbraio 2026

Genova. Ancora una spaccata in un locale del centro dopo quella in via Ceccardi, nella profumeria Sbraccia, e quella del vicino negozio di sigarette elettroniche. Mercoledì mattina i titolari della Nuova Bottega del Caffè, all’apertura, hanno trovato una delle vetrine distrutte e gli interni nel caos.

Dell’accaduto è stata informata la polizia, che sta cercando di capire se questo episodio sia in qualche modo collegato a quelli avvenuti nei giorni scorsi: “Non sappiamo ancora con esattezza quanto sia stato sottratto – spiega il titolare del bar – ma questa zona, nonostante la vicinanza con la Regione Liguria, dopo le 19 di sera è abbandonata a se stessa. Non ci stupisce che sia accaduto anche a noi, visti i precedenti episodi”.

Del tema si è parlato anche in consiglio comunale, con l’assessora alla Sicurezza Urbana e alla Polizia locale Arianna Viscogliosi che ha annunciato un incontro con i commercianti a stretto giro insieme all’assessora al Commercio Tiziana Beghin.

“Ho richiesto alla prefettura di inserire il tema dei furti e del degrado in quell’area all’ordine del giorno della prossima riunione del comitato per l’ordine pubblico e sicurezza”, ha poi aggiunto.

I negozianti della zona del centro da tempo denunciano una situazione rischiosa soprattutto nelle ore serali, sottolineando come il fenomeno delle spaccate e dei furti – che spesso ricadono sulle spalle dei gestori per la riparazione del danno più che per il bottino – dal centro storico si sia spostato verso quello commerciale cittadino. Il sospetto è che si tratti di persone in cerca di denaro contante o oggetti da rivendere facilmente, più che di una vera e propri banda. Dalle telecamere di sicurezza della zona potrebbero, forse, arrivare risposte utili a risalire ai responsabili. 

