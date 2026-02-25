  • News24
L'intervento

Sottopasso di Multedo, il cantiere per drenare l’acqua ed evitare gli allagamenti

Lavorazioni tra via Pacoret de Saint Bon e via Ronchi, con modifiche alla viabilità fino ad aprile

torrente sturla vegetazione e vipera

Genova. Prosegue l’iter per la risoluzione, si spera definitiva, dei problemi di allagamento che da decenni ammorbano Multedo e tutto la viabilità del ponente genovese. Parliamo del sottopasso di via Pacoret de Saint Bon, noto a tutti per la sua frequente inagibilità in caso di pioggia causata da una mai risolta gestione delle acque meteoriche e del relativo scarico nel vicino Varenna.

Dopo i primi passaggi, il Comune di Genova ha dato il via alla fase 2A, durante la quale si inizieranno gli interventi per predisporre la rete di drenaggio che porterà le acque piovane in una vasca, già presente, prima di essere “scolmate” in alveo. L’intervento, affidato all’impresa Edilge Costruzioni srl, infatti , mira a potenziare la capacità di smaltimento delle acque meteoriche, evitando i pericolosi accumuli che in passato hanno paralizzato la circolazione della zona.

Per consentire l’allestimento dei cantieri e lo svolgimento delle opere in sicurezza, la Direzione Mobilità Urbana ha disposto una serie di limitazioni al traffico che resteranno in vigore per circa sei settimane, vale a dire fino ai giorni di aprile. Il cantiere in questa fase è allestito tra via Pacoret di Saint Bon e via Ronchi, con la parte terminale di quest’ultima, in direzione ponente, che “perde” una corsia.

cantiere sottopasso multedo

Tra le due strade presente un semaforo momentaneo, mentre in tutto il tracciato relativo al cantiere, sono in atto tutte le consuete prescrizioni da cantiere, vale a dire riduzione della velocità massima consentita a 30 km/ e il divieto di fermata.

