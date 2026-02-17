Traffico di denaro, 5 milioni intercettati nel porto di Genova anche grazie ai cani “fiuta valuta”

Genova. Nel corso del 2025, i militari del comando provinciale della guardia di finanza e i funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli hanno intercettato nel porto di Genova oltre 5,3 milioni di euro in contanti diretti verso il Nord Africa. Il bilancio dell’attività di presidio al confine marittimo registra complessivamente 5.317.022 euro fermati prima che lasciassero il territorio dell’Unione europea.

I controlli, eseguiti dal reparto viaggiatori di ponte Andrea Doria, hanno portato all’accertamento di 315 violazioni, concentrate principalmente sulle tratte per Marocco e Tunisia. I passeggeri coinvolti trasportavano somme superiori alla soglia legale di 10 mila euro senza la necessaria dichiarazione doganale.

L’attività, finalizzata al contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale, ha previsto in diversi casi il sequestro amministrativo delle somme. Tra gli interventi principali, il fermo di un viaggiatore con circa 88 mila euro al seguito, operazione che ha portato al sequestro di 39 mila euro. Complessivamente, tra sanzioni e sequestri, l’erario ha incassato oltre 260 mila euro.

Le operazioni sono state supportate dalle unità cinofile “cash dog”, tra cui il labrador Malexa, specializzate nel fiutare valuta occultata. L’intervento è scaturito da un’analisi di rischio congiunta tra guardia di finanza e dogane tramite l’incrocio delle banche dati, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del bilancio dello stato e dell’Unione europea nelle aree portuali.