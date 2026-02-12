Snowboard cross, il genovese Sommariva conclude ottavo alle Olimpiadi

Livigno. Si ferma alla semifinale il sogno di Lorenzo Sommariva, rider genovese, 32 anni, nello snowboard cross (disciplina in cui si affrontano quattro atleti in contemporanea). Per l’unico rappresentante ligure alle Olimpiadi un quarto posto nella gara che avrebbe dato accesso alla finale, vinta dal canadese Eliot Grondin, seguito da Alessandro Hammerle (Austria), qualificati, e Nick Baumgartner (Usa). Sommariva ha sbagliato la partenza e non è più riuscito a recuperare contro avversari di tutto rispetto. La stessa cosa è successa nella cosiddetta “small final”. Per Sommariva ottavo posto generale.

Sommariva si era qualificato con il sesto tempo ed era riuscito a passare indenne gli ottavi e i quarti di finale.

Nato a Genova, Sommariva ben presto è adottato dalla Valle d’Aosta e da Chamois, una delle perle alpine dell’Italia dove i genitori hanno una seconda casa che gli ha dato modo di coltivare la sua passione per la neve. Nell’adolescenza scopre lo snowboard: nel 2020 si piazza secondo nella classifica finale della Coppa del Mondo, mentre nel 2021 in Svezia conquista l’argento nel mixed team insieme a Michela Moioli. Per lui terza apparizione alle olimpiadi e miglior piazzamento individuale, visto che in Corea e a Pechino era arrivato 26°. Era arrivato invece quarto sempre a Pechino nel Mixed team.

Sommariva dovrebbe gareggiare di nuovo in queste olimpiadi nel Mixed team.