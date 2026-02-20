Smantellata rete di passeur: 14 arresti tra Italia e Francia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Genova. Quattordici misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora sono stati eseguiti tra Italia e Francia dalle polizie dei due Paesi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nove dei destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie dei due Stati sono stati localizzati in Italia tra le province di Imperia, Torino e L’Aquila, gli altri sei in Francia nelle provincie di Marsiglia, Nantes e Nizza.

L’operazione è parte di una più ampia indagine, condotta nell’ambito di una Squadra investigativa comune italo-francese avviata nel giugno 2025, coordinata dalla Procura della Repubblica di Imperia e dalla Procure de la République di Nizza, che ha riguardato molteplici indagati – prevalentemente centroafricani – attivi sia in Italia che in Francia, che facilitavano il passaggio dei migranti irregolari oltralpe, anche minori, attraverso la frontiera di Ventimiglia.