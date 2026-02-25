Sigarette elettroniche, il 28,3% degli adolescenti ne fa uso a Genova

Genova. Svaporare i danni da svapo tra i giovanissimi. Tutto il consiglio comunale di Genova ha votato compatto per la proposta del consigliere Vincenzo Falcone (Noi Moderati – Lista Bucci – Orgoglio Genova) che impegna sindaco e giunta a portare avanti una serie di iniziative per contrastare l’uso di sigarette elettroniche, in particolare tra i giovanissimi.

“I dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità e da Asl3 sono allarmanti. Nella Città Metropolitana di Genova il 28,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, quasi un adolescente su 3, fa uso di sigarette elettroniche – lancia l’allarme Falcone – il Centro Antifumo di Asl 3 e il Gaslini confermano il diffondersi nei pazienti più giovani di difficoltà respiratorie e infiammazioni dovute agli aromi chimici. Genova vuole essere in prima fila nella tutela dei giovani”.

La mozione approvata all’unanimità prevede che il Comune solleciti il governo ad azioni di contrasto alla diffusione delle sigarette elettroniche, ma anche adottare direttamente iniziative di prevenzione e sensibilizzazione collaborando con scuole, pediatri, istituzioni sanitarie, terzo settore e università.

“Ringrazio e mi congratulo con il collega Vincenzo Falcone per aver portato avanti questa iniziativa che dimostra la sua sensibilità verso un problema sociale che coinvolge in particolare i nostri giovani”, sottolinea Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati – Lista Bucci – Orgoglio Genova con il vicecapogruppo Lorenzo Pellerano.