Cultura

Sicurezza sul lavoro, alla Berio presentazione di “Il pane loro 2, la vendetta”

L'atto unico, scritto nel 2000, diventa volume nel 2001, trasformando l'impegno civile per la sicurezza sul lavoro in una testimonianza editoriale, che oggi torna in scena in una nuova veste

Biblioteca Berio

Genova. Martedì 17 febbraio alle 12, nella Sala Lignea della Biblioteca Berio, Stefano Mencherini, documentarista e giornalista indipendente, presenterà l’edizione ampliata, e arricchita di nuove storie, del libro Il Pane loro 2 – La vendetta.

Il volume nasce dall’omonima pièce teatrale, da cui fu tratto il libro pubblicato per la prima volta nel 2001 da Manni editore, che oggi torna al pubblico in una veste diversa: un nuovo libro e un musical unico nel suo genere. Sarà presente l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

«Questo libro restituisce al pubblico un’opera che unisce arte e impegno civile, fissando nella memoria collettiva il messaggio della sicurezza sul lavoro, che resta attuale e necessario – commenta Montanari – La Biblioteca Berio si conferma come spazio vivo di confronto e riflessione, capace di accogliere linguaggi diversi e di valorizzare esperienze culturali che parlano alla coscienza della città. Genova ha una forte tradizione di attenzione ai temi del lavoro: iniziative come questa contribuiscono a rinnovarla e a trasmetterla alle nuove generazioni».

Gli attori Maria Teresa Demoro e Luciano Rotella leggeranno alcuni brani del volume e sarà anche possibile ascoltare alcune interpretazioni del musical. A moderare l’incontro, Luca Raffini docente all’Università di Genova.

La pièce – un atto unico realizzato nel 2000 per sensibilizzare, informare e promuovere la prevenzione degli incidenti e la cultura della sicurezza sul lavoro – vide la collaborazione di Alda Merini, Roberto Roversi, Franco Loi, Gianni D’Elia, Attilio Lolini e Marisa Zoni, che scrissero testi, poi musicati e interpretati da Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, cofondatori del Banco del Mutuo Soccorso, insieme a Gaetano Curreri (Stadio), Têtes de Bois, Nidi D’Arac e Andrea Farri con Lucia Poli.

