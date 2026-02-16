Sicurezza sul lavoro, alla Berio presentazione di “Il pane loro 2, la vendetta”

Genova. Martedì 17 febbraio alle 12, nella Sala Lignea della Biblioteca Berio, Stefano Mencherini, documentarista e giornalista indipendente, presenterà l’edizione ampliata, e arricchita di nuove storie, del libro Il Pane loro 2 – La vendetta.

Il volume nasce dall’omonima pièce teatrale, da cui fu tratto il libro pubblicato per la prima volta nel 2001 da Manni editore, che oggi torna al pubblico in una veste diversa: un nuovo libro e un musical unico nel suo genere. Sarà presente l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.

«Questo libro restituisce al pubblico un’opera che unisce arte e impegno civile, fissando nella memoria collettiva il messaggio della sicurezza sul lavoro, che resta attuale e necessario – commenta Montanari – La Biblioteca Berio si conferma come spazio vivo di confronto e riflessione, capace di accogliere linguaggi diversi e di valorizzare esperienze culturali che parlano alla coscienza della città. Genova ha una forte tradizione di attenzione ai temi del lavoro: iniziative come questa contribuiscono a rinnovarla e a trasmetterla alle nuove generazioni».

Gli attori Maria Teresa Demoro e Luciano Rotella leggeranno alcuni brani del volume e sarà anche possibile ascoltare alcune interpretazioni del musical. A moderare l’incontro, Luca Raffini docente all’Università di Genova.

La pièce – un atto unico realizzato nel 2000 per sensibilizzare, informare e promuovere la prevenzione degli incidenti e la cultura della sicurezza sul lavoro – vide la collaborazione di Alda Merini, Roberto Roversi, Franco Loi, Gianni D’Elia, Attilio Lolini e Marisa Zoni, che scrissero testi, poi musicati e interpretati da Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, cofondatori del Banco del Mutuo Soccorso, insieme a Gaetano Curreri (Stadio), Têtes de Bois, Nidi D’Arac e Andrea Farri con Lucia Poli.