Rapine in villa, truffe e spaccio: i sindaci della Valle Scrivia in prefettura per parlare di sicurezza

Genova. Si è svolto in prefettura a Genova, in seguito alla richiesta dei sindaci della Valle Scrivia sul tema sicurezza, un incontro con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dalla prefetta Cinzia Torraco.

I nove comuni della valle erano tutti presenti insieme al vicesindaco della Città Metropolitana di Genova Simone Franceschi e hanno potuto esprimere le preoccupazioni circa i reati per furti, rapine, truffe di vario genere e spaccio che si sono verificati sul territorio della Valle Scrivia negli ultimi mesi.

La prefetta ha avanzato alcune proposte innovative di connessione tra le forze dell’ordine e la comunità. “Buone pratiche già realizzate da singoli comuni in contesti diversi, che hanno però la necessità di essere ulteriormente approfondite, per verificarne la realizzazione e l’applicabilità, in un ambito ampio come la nostra valle”, dicono i sindaci.

La questora di Genova Silvia Burdese, il comandante provinciale dei carabinieri Alessandro Magro e il comando provinciale della guardia della finanza hanno voluto rassicurare i sindaci e gli amministratori presenti sull’attuale controllo del territorio e l’esiguo numero di reati rispetto ad altre zone più urbanizzate, impegnandosi alla costruzione di maggiori sinergie fra i diversi soggetti.

“Al centro del dibattito la qualità della vita dei nostri cittadini, ma anche l’esigenza di campagne informative e di maggiore presidio nelle stazioni ferroviarie di Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone” concludono i sindaci e gli amministratori presenti.