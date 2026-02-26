Sestri Ponente, chiusura di via Chiaravagna prorogata fino a sabato 28 febbraio

Genova. I lavori di smontaggio e rimozione di una gru edile in via Chiaravagna, all’altezza del civico 58r, dureranno fino alle ore 23.59 di sabato 28 febbraio. La proroga è dovuta a sopraggiunte difficoltà logistiche. La chiusura avrebbe dovuto terminare entro la mezzanotte di giovedì.

Si confermano il divieto di circolazione veicolare e pedonale ad eccezione dei veicoli afferenti alle lavorazioni e il divieto di sosta con rimozione dei veicoli degli inadempienti in prossimità del raggio di movimentazione della gru.

Confermati anche gli itinerari alternativi già comunicati in previsione della chiusura temporanea della strada.

Gli itinerari alternativi

Per residenti e sedi delle attività lavorative

Chi proviene dal tratto di via Chiaravagna ricompreso tra il civico 58r e la totalità delle vie lato monte, potrà usufruire dei seguenti percorsi alternativi:

– via Giovanni Camera, con accesso a tutte le direzioni

– via Arrivabene, per proseguire su viale Canepa.

Chi invece, dal tratto di via Chiaravagna ricompreso tra il civico 58r e il lato mare, intende raggiungere il lato monte, potrà seguire il seguente percorso alternativo: via Chiaravagna, via Giotto, piazza Aprosio, via Ginocchio, via Guido Sette, via Donizetti, via Cavalli, viale Canepa, via Arrivabene.

I veicoli con dimensioni inferiori al limite di larghezza di 1,60 metri potranno passare direttamente da via Chiaravagna a viale Canepa tramite via Casati.

Per non residenti

Si consiglia a chi proviene dall’autostrada A10 di in via Melen e uscire, in direzione Sestri, passando da via Siffredi, via Albareto o via Giotto. È sempre preferibile approcciarsi alla viabilità di Sestri Ponente dalla zona della stazione ferroviaria e poi accedere al centro della delegazione e alle alture, escludendo la viabilità “limitata” della zona di via Borzoli.