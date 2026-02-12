Sestri Levante, ingabbiate le isole ecologiche nelle zone collinari: protezione da vento e cinghiali

Sestri Levante. Si è concluso l’intervento di realizzazione delle recinzioni per alcune isole ecologiche nelle zone collinari, annunciato dall’amministrazione comunale di Sestri Levante e finanziato con una somma di 40mila euro attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare le postazioni dei cassonetti stradali dagli effetti del vento e dai frequenti danneggiamenti causati dai cinghiali: il rovesciamento dei contenitori, oltre che una questione di decoro, in prossimità delle strade rappresenta anche un pericolo per gli automobilisti.
Le otto zone d’intervento sono state individuate grazie alle segnalazioni dei cittadini e concordate con il gestore del sistema di raccolta rifiuti.
“L’amministrazione prosegue così nel percorso di miglioramento dei servizi ambientali e di attenzione alle esigenze dei territori”, si legge nel comunicato diffuso.