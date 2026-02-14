Sestri Levante, approvati nuovi interventi sul territorio

Sestri Levante. Una nuova pompa di calore per Palazzo Fascie, il ripristino e l’adeguamento degli impianti di irrigazione cittadina, la manutenzione straordinaria del teatro Arena Conchiglia, le ispezioni e gli interventi sul ponte di Riva, oltre a risorse per scuole e sicurezza idraulica del territorio. Sono questi gli interventi a cui la Giunta comunale ha dato via libera con l’approvazione di una variazione di bilancio. Le risorse necessarie provengono in parte dall’avanzo vincolato extra oneri e in parte da finanziamenti regionali recentemente assegnati.

Nel dettaglio, è prevista l’installazione di una nuova pompa di calore a servizio di Palazzo Fascie, sede del Musel e della Biblioteca, per un importo di 55 mila euro, intervento necessario a garantire la continuità di esercizio e il rispetto delle norme di sicurezza.

Sono stati inoltre stanziati 15 mila euro per l’incremento degli interventi di adeguamento tecnico degli impianti di irrigazione e del verde urbano, in particolare nell’area della zona autostradale, da tempo ammalorati. Alla manutenzione straordinaria del Teatro Conchiglia sono destinati 30 mila euro, per l’adeguamento degli impianti di illuminazione e il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

Per il ponte di Riva sono previsti 22.500 euro destinati a rilievi tecnici e verifiche strutturali, in coerenza con il piano di manutenzione e le Linee guida ponti 2022. La variazione di bilancio include inoltre 25 mila euro, prima tranche per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica della scuola elementare di Santa Vittoria, a seguito dell’acconto erogato da Regione Liguria.

Infine, è stato iscritto in bilancio il contributo regionale di 107.850 euro destinato alla progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Gromolo, finanziamento che consentirà l’avvio degli incarichi professionali e delle procedure necessarie nel rispetto delle scadenze previste entro il 31 dicembre 2026. Il contributo è finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’adeguamento della sezione idraulica del torrente, che prevede la realizzazione di vasche di laminazione a monte del centro abitato e la modifica degli argini nei tratti a maggiore criticità.