Sestri Levante, al via il primo lotto di lavori per il bivacco di Punta Manara

Sestri Levante. Sono iniziati i lavori del primo lotto di interventi sul bivacco di Punta Manara, uno dei punti di sosta più significativi lungo la rete sentieristica cittadina. L’avvio del cantiere si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale di Sestri Levante, che considera la sentieristica una vera e propria infrastruttura turistica, capace di connettere natura, paesaggio, cultura e fruizione lenta del territorio durante tutto l’anno.

Nel dettaglio, il primo lotto di lavori, per un importo complessivo di 36mila euro, comprende il rifacimento della copertura con ripristino dell’impermeabilizzazione e sostituzione di gronde e lattoneria, rinforzi strutturali dei muri esterni, il ripristino delle pareti interne e la revisione dei serramenti in legno.

L’immobile è stato concesso in comodato d’uso all’associazione no profit L’avventura della carità odv che ne garantirà un’apertura continuativa come servizio operativo tutto l’anno, la realizzazione di attività di conoscenza delle valenze naturalistiche, il mantenimento della pulizia dell’area e dei sentieri di accesso, oltre ad azioni di prevenzione e monitoraggio utili anche a ridurre il rischio di incendi boschivi.

“Restituire piena funzionalità a questo bivacco significa offrire un servizio concreto a escursionisti e turisti, promuovendo al tempo stesso il rispetto dell’ambiente, la sicurezza e la cura del territorio”, è il commento dell’amministrazione comunale.