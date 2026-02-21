  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attacco

Servizi educativi, Usb contro il Comune: “Basta depontenziamenti, è una scelta politica”

"Se il Comune ha bisogno di lavoratrici e lavoratori, li deve assumere stabilmente e garantire condizioni dignitose di salario, sicurezza e orario"

Asili nido Piccole Olive

Genova. Il sindacato Usb contro il Comune per la situazione in cui versano i servizi educativi.

In una nota, il sindacato sottolinea come il Comune continui a “depotenziare i servizi pubblici: asili nido, scuole dell’infanzia, servizi sociali e culturali. Gli organici vengono ridotti e al loro posto si inserisce personale esterno precario, sottopagato e senza tutele, creando lavoratrici e lavoratori di “serie A” e di “serie B”. È una scelta politica chiara: indebolire il pubblico per aprire alla privatizzazione. Intanto chi lavora paga il prezzo più alto, tra carichi insostenibili, precarietà e mancanza di riconoscimento professionale. Tutto questo a discapito anche delle famiglie”.

“Come Unione Sindacale di Base ci opponiamo – prosegue la nota – Se il Comune ha bisogno di queste lavoratrici e di questi lavoratori, li deve assumere stabilmente e garantire condizioni dignitose di salario, sicurezza e orario. È necessario inoltre internalizzare il personale delle cooperative, ponendo fine al sistema degli appalti e riportando questi servizi direttamente sotto la gestione pubblica, con pieni diritti e tutele per tutte e tutti. La risposta deve essere unitaria e deve coinvolgere tutto il personale, comunale e delle cooperative. È necessario partire con uno stato di agitazione che coinvolga tutte le lavoratrici e i lavoratori”.

Più informazioni
leggi anche
scuola infanzia asilo bambini
Nuova data
Slitta lo sciopero generale dei Servizi educativi e delle Scuole Infanzia
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.