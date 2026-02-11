Serie A1, il Rapallo vince nettamente il derby col Bogliasco

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto inaugura il girone di ritorno di Serie A1 superando l’AGN Energia Bogliasco 1951 per 24-7 nella piscina del Poggiolino. Un derby conquistato dal gruppo guidato da Luca Antonucci, un gruppo capace di riprendere immediatamente ritmo e intensità nonostante la lunga pausa del campionato in seguito agli Europei.

La partita si indirizza sin dalle prime battute, con le gialloblù attente in difesa e rapide nelle transizioni. Proprio i contropiedi e l’ordine tattico sono stati tra gli elementi chiave del match, insieme a una gestione lucida del possesso e a un’ottima rotazione dell’intera rosa. In evidenza Giustini e Willemsen con 4 reti ciascuna, Zanetta, Di Maria e Bianconi con 3, oltre ai contributi di Bakoc, Galardi e Bianco.

«Non era una gara semplice – commenta mister Luca Antonucci – perché arrivavamo da un periodo particolare: parte della squadra era impegnata agli Europei, altre ragazze sono rimaste in Italia e in mezzo ci sono state anche le festività. Ritrovare subito la giusta amalgama non era scontato. Le ragazze hanno fatto molto bene, con ordine in attacco e difesa e tanti contropiedi. Stiamo bene fisicamente e questo è un segnale importante in vista della prossima sfida».

Soddisfatta anche Benedetta Cabona: «È stato un periodo lungo, con poche occasioni per allenarci tutte insieme, ma abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo imposto il nostro ritmo, la nostra velocità e giocato da squadra. Questa vittoria ci dà fiducia per l’impegno che ci aspetta».

Archiviato il derby, l’attenzione si sposta ora su uno degli appuntamenti più attesi della stagione: sabato il Rapallo sarà impegnato in trasferta contro l’Ekipe Orizzonte, in una sfida che vale il vertice della classifica. Pochi giorni per ricaricare le energie e preparare al meglio un confronto che promette spettacolo.