Serie A, la doppietta di Guga illude un’ottima CDM: ad esultare è il Napoli

Campo Ligure. Non basta una gara di grande sacrificio e attenzione alla CDM Futsal per reggere l’urto di un Napoli che, per espugnare Campo Ligure, deve sudare le proverbiali sette camicie. I partenopei vincono per 4-2 ma lo fanno mettendo a referto la rete decisiva solo a 2 minuti dalla sirena. Ma andiamo con ordine. Mister De Jesus si affida al quintetto iniziale composto da Politano, Ortisi, Murilo, Babris e Guga, risponde Angelini con Bellobuono, Perugino, Guilhermao, Bolo e Borruto.

Pronti, via e la CDM trova il vantaggio. Al 3’ infatti Guga indovina l’angolo vincente con un destro dal limite che fulmina Bellobuono. Il match sembra ricalcare in tutto e per tutto l’andamento della gara d’andata, con il Napoli che tiene il pallino del gioco e la CDM ben organizzata in difesa e pronta a colpire in contropiede. Gli attacchi degli uomini di Angelini però non sono precisi e, quando lo sono, si infrangono sempre sulle mani di un Politano super concentrato.

Il vantaggio dei padroni di casa resiste fino al 14’ quando Borruto in contropiede ingrana la marcia e sgasa sulla sinistra, si presenta davanti a Politano e lo batte con un tocco chirurgico che non dà scampo al portiere genovese, insaccandosi sul palo lungo. La rete non cambia di una virgola il copione tattico del match, che resta vivo e combattuto, con occasioni sia da una parte che dall’altra. Il punteggio però non cambia e le due squadre vanno al riposo sull’1-1.

Anche nella ripresa, la gara resta apertissima. A provare a spaccarla ci pensa il solito Titi Borruto che sfrutta l’azione di Guilhermao che, spalle alla porta, difende palla e poi lascia il tiro al proprio numero 9. Il “cobra” non si fa pregare e, con la punta, confeziona il soprasso per i suoi. Doccia fredda per la CDM che a questo punto deve ricostruire da capo la sua partita ma la squadra di mister De Jesus ha il grandissimo merito di non disunirsi. Dopo un minuto e mezzo, infatti, arriva la rete che rimette tutto in discussione. La firma è, ancora una volta, quella di un Guga sempre più decisivo, non solo con le sue ottime prestazioni ma anche sotto porta: angolo di Baklanov, destro al volo del numero 20 che, da distanza siderale, sorprende Bellobuono. Il pallone passa sotto le gambe del portiere e siamo di nuovo in parità. Seconda doppietta per Guga dopo quella contro il Mantova.

Lo strappo decisivo, però, arriva a due minuti dalla sirena, quando il trio delle meraviglie Borruto-Bolo-Chino manda in tilt la retroguardia di casa con un’azione tutta in velocità che è un vero e proprio compendio di futsal: il Titi apre a destra per l’accorrente Bolo che vede lo smarcamento del numero 20 dall’altra parte del campo e lo serve con precisione millimetrica. Chino può così prendere la mira e mettere alle spalle di un incolpevole Politano. Ancora una volta sono i minuti finali a rivelarsi fatali per la CDM che ora deve serrare i tempi e provare, col portiere di movimento, a trovare la rete. Il Napoli però è squadra esperta e si difende con ordine, trovando anche la rete del definitivo 4-2 con Borruto che mette la ciliegina sulla sua prestazione firmando una tripletta.

Il tabellino:

CDM FUTSAL: Juninho, Ortisi, Spadafora, Murilo, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso, Baklanov, Ugas, Guga, Scavino, Politano. All. De Jesus.

NAPOLI FUTSAL: Perugino, Palladino, Guilhermao, Borruto, Dener, Bellobuono, Chino, Bolo, Chianese, Bortoletto, Canabarro, De Gennaro. All. Angelini.

ARBITRI: Zanfrino di Agropoli e Barillà di Cinisello Balsamo – CRONO: Filippi di Bergamo.

RETI: 3.15pt Guga, 14.27pt Borruto, 8.44st Borruto, 10.10st Guga, 18.08st Chino, 19.54st Borruto.

Guga e Ortisi