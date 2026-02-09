Traffico internazionale di cocaina e sequestro di persona: condanne dimezzate in appello per i principali imputati

Genova. Condanne dimezzate a Genova nel processo d’appello che in primo grado aveva visto la condanna di 8 persone a quasi 110 anni di carcere complessivi. Il processo si era svolto con rito abbreviato: il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva chiesto quasi 116 anni di carcere e la giudice aveva ridotto di pochi mesi per ciascun imputato.

l gruppo, di nazionalità sudamericana e albanese, aveva anche sequestrato un uomo nel capoluogo ligure nel fallito tentativo di importare 100 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica alla Liguria. La richiesta più alta, 20 anni, è stata chiesta per quelli che sono considerati i capi.

L’organizzazione si era affidata a un lavoratore portuale genovese, che era in realtà un finanziere sotto copertura, per recuperare la droga importata dal Sudamerica. La droga era stata sequestrata durante un controllo a Panama e aveva mandato nel panico il gruppo. I trafficanti si aspettavano di ricevere un quintale di cocaina dall’Ecuador, ma l’operazione non è andata a buon fine. Così hanno rapito un uomo a Genova e lo hanno minacciato di torture e ritorsioni ai danni dei familiari per risalire al presunto responsabile della sottrazione.

L’uomo vittima del sequestro era stato convinto a salire su un’auto, costretto a spegnere il cellulare perché non potesse chiamare, obbligato a inviare messaggi vocali al presunto ladro di droga e sottoposto a un vero e proprio interrogatorio e minacciandolo di torture e ritorsioni ai danni dei suoi familiari.

Per fortuna erano arrivati in tempo i militari che avevano arrestato in flagranza di reato alcuni dei componenti della banda. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tentata importazione di un quintale di cocaina, sequestro di persona e tentata estorsione, porto, detenzione e ricettazione di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, detenzione di un chilo di cocaina.

In appello tuttavia grazie all’accordo tra le difese dei principali imputati (gli avvocati Michele Ispodamia, Paolo Frank e Riccardo Caramello) le condanne sono state dimezzate scendendo da 18 a 7 anni e da 20 a 10 anni di reclusione.