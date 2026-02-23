  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorso

Sedicenne arrestato si ferisce nel centro di accoglienza: in ospedale con 80 punti di sutura

Il ragazzo è riuscito a spaccare alcune piastrelle e con quelle si è ferito. Quando è stato trovato dal personale del centro era in condizioni molto gravi

ospedale galliera

Genova. Un ragazzo di 16 anni arrestato alla Spezia per furto aggravato è finito in ospedale con profondi tagli dopo avere devastato la camera del centro di prima accoglienza di Genova in cui è stato trasferito.

Il ragazzo è riuscito a spaccare alcune piastrelle e con quelle si è ferito. Quando è stato trovato dal personale del centro era in condizioni molto gravi. Portato d’urgenz all’ospedal Galliera, gli sono stati applicati 80 punti di sutura.

“Oggi sarà giudicato per direttissima presso il Tribunale per i Minorenni di Genova – dice Fabio Pagani,segretario della UILFP Polizia Penitenziaria – Pochi poliziotti penitenziari, stremati, costretti a doppi turni fino a 16 ore continuative Noi lo ripetiamo: abbiamo fatto la diagnosi e individuato anche la terapia; auspichiamo che vi sia chi abbia la volontà e la competenza di somministrarla. Per questo ci appelliamo ancora una volta al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aﬃnché apra un confronto permanente con le organizzazioni sindacali”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.